SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quase sete mil residências da região da Consolação, no centro de São Paulo, ficaram sem energia na manhã de hoje.

Falta de luz afetou clientes em uma região que já viveu outros dois "apagões" neste ano. Ao todo, 6.800 clientes estavam sem luz nesta manhã, alguns deles nas ruas Paim, Frei Caneca e Augusta.

Ao contrário das outras vezes, o problema de hoje teve relação com uma escavação da Sabesp, segundo a Enel. Uma obra da companhia na rua Itacolomi, perto da rua Higienópolis, teria impactado a luz na região, de acordo com a concessionária.

Geradores abastecem os clientes de forma provisória e equipes estão no local, informou a Enel. A companhia disse que tenta restabelecer o serviço "o mais brevemente possível".

Sabesp também disse que enviou equipe ao local para verificar se o problema foi causado por ela. Em nota, a companhia falou que "tomará as medidas necessárias para solucioná-lo" caso o problema seja de responsabilidade dela.

Um problema em uma instalação subterrânea da rua Paim foi responsável pelo apagão que deixou 20 mil pessoas com instabilidade no abastecimento entre 4 e 7 de fevereiro. Na ocasião, geradores também foram fornecidos para abastecer prédios da área, mas não eram suficientes para todas as residências, principalmente nos prédios, contaram moradores ao UOL.

Dois dias após o início do problema, a causa do desligamento de luz foi encontrada. Segundo a Enel, um equipamento, semelhante a um disjuntor, foi desligado, causando a interrupção de energia na região.

Em março, um defeito na rede subterrânea deixou novamente moradores da região sem energia. O problema durou menos de um dia e geradores também foram mobilizados para a área.