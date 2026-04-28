SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Polícia Federal e polícias civis deflagraram nesta terça-feira (28) uma operação nacional para identificar e prender suspeitos de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

A ação cumpre 159 mandados de busca e apreensão em todo o país e 16 de prisão preventiva. A operação ocorre simultaneamente em todas as unidades da Federação, de acordo com a Polícia Federal.

Ao todo, 503 policiais federais e 243 policiais civis participam da ofensiva. As equipes estaduais envolvidas são da Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

A PF batizou a ação desta terça-feira de Operação Nacional Proteção Integral 4. O foco, segundo o órgão, é localizar autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes e efetuar prisões.

A ofensiva brasileira integra um esforço internacional chamado Operação Internacional Aliados pela Infância 6. A iniciativa mira crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes, segundo a PF.

A ação internacional ocorre hoje em 15 países, com buscas em múltiplas jurisdições. A lista inclui Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.

A PF diz que a operação busca integrar forças policiais para reforçar prevenção e repressão a esse tipo de crime. O órgão relaciona a iniciativa ao Maio Laranja, campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

A PF afirma que a comunidade internacional prefere evitar o termo "pornografia" para se referir a esses crimes. Segundo o órgão, expressões como "abuso sexual de crianças e adolescentes" e "violência sexual contra crianças e adolescentes" descrevem melhor a gravidade das práticas.

Em 2026, grupos de capturas da PF já cumpriram ao menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais. O número foi divulgado pelo órgão ao apresentar a operação desta terça.

A PF orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes. O órgão recomenda diálogo aberto sobre segurança digital e que situações suspeitas sejam comunicadas para reduzir riscos e proteger possíveis vítimas.