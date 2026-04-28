SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus bateu na madrugada de hoje contra uma carreta na BR-050, em Uberaba (MG), deixando dois mortos e ao menos 20 feridos.

O coletivo colidiu na traseira do veículo de carga, carregada de açúcar. O acidente ocorreu por volta das 00h no km 152, próximo ao posto Caxuxa.

O motorista e uma passageira do ônibus morreram ainda no local. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), 10 pessoas ficaram em estado grave, 10 em estado moderado e 11 saíram ilesas. O estado das outras ainda está sendo avaliado, enquanto o condutor da carreta não se feriu.

O ônibus transportava 57 religiosos da Igreja Batista Bíblica, além de dois condutores que se revezavam na direção. O Corpo de Bombeiros informou que eles haviam saído de Buritirama (BA) e seguiam para São Paulo (SP).

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil e com a empresa Lopes de Turismo. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.