SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apagão atinge a região central de São Paulo desde a madrugada desta terça-feira (28). Cerca de 6.800 imóveis estão sem energia desde a 1h.

Segundo a concessionária Enel, o problema foi causado por uma escavação feita pela Sabesp, companhia de abastecimento de água, na esquina das ruas Higienópolis com Itacolomi. A rede subterrânea de energia teria sido afetada.

A Sabesp afirmou que enviou uma equipe ao local para verificar se o caso é de responsabilidade da companhia. "Caso seja, tomará as medidas necessárias para solucioná-lo."

A falta de energia começou por volta de 1h, de acordo com relatos de moradores. Os pontos mais afetados seriam as ruas Itacolomi, Maranhão, Maria Antônia, Bela Cintra, Marquês de Paranaguá, Alagoas, Imaculada Conceição, Sergipe, Amaral Gurgel, Fortunato, Aureliano Coutinho, Canuto do Val, e as avenidas avenida Nove de Julho, Angélica.

A Enel afirmou que equipes estão no local para isolar o trecho afetado pela escavação que teria causado danos à rede elétrica e restabelecer o serviço o mais brevemente possível. A companhia disponibilizou geradores em pontos estratégicos para minimizar o impacto.