SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das ruas mais movimentadas do bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, o trecho da rua Leite de Morais entre a rua Voluntários da Pátria e a avenida Cruzeiro do Sul em breve se tornará um boulevard, ou calçadão, destinado apenas a pedestres que frequentam as lojas do local.

O projeto da prefeitura já existe há cinco anos, mas as obras começaram apenas no fim do mês de março, com a retirada do asfalto e a construção do piso cimentado nos 135 metros de extensão e 16 metros de largura da via.

Em nota à Folha de S.Paulo, a Subprefeitura Santana/Tucuruvi informou que o prazo de conclusão da obra é de 90 dias a partir da ordem de serviço, que seria no fim de maio. No entanto, Kauhe Rós, diretor comercial da Mude Construtora e Incorporada, responsável pela obra, afirmou que o prazo contratual é 4 de julho e que os trabalhos estão adiantados e o boulevard deve ser entregue antes da data.

Segundo a subprefeitura, o projeto contempla a execução de novo calçamento em concreto, instalação de bancos, modernização da iluminação pública, adequações na rede elétrica, melhorias no sistema de drenagem urbana e implantação de paisagismo.

Pelo projeto, o calçadão terá seis quiosques intercalados com 26 bancos de madeira para os pedestres descansarem enquanto fazem compras. O boulevard terá ainda cadeiras com mesas cobertas por guarda-sóis, livres para utilização.

Nas pontas do boulevard serão instalados balizadores retráteis acionados por controle remoto para evitar que carros acessem o local.

"A iniciativa tem como objetivo valorizar o espaço urbano, ampliar a acessibilidade e proporcionar mais conforto e segurança aos pedestres", disse a subprefeitura. O projeto foi orçado em R$ 1,6 milhão.

Com cerca de metade do calçadão pronto, os postes de energia elétrica ainda estão no local. A Enel informou à reportagem que, em 13 de abril, a subprefeitura de Santana/Tucuruvi manifestou por email o interesse no enterramento de fios na região. "A companhia aguarda a formalização do pedido e o envio da documentação necessária para dar andamento ao processo e à elaboração do orçamento da obra", disse a companhia.

Kauhe Rós confirmou que há a previsão de infraestrutura enterrada. "No nosso contrato não tem enterrar todo o cabeamento, mas o que tem previsto é deixar tubulações e caixas já executados para que, quando for liberado enterrar esses cabeamentos, já tenha a estrutura passada para não precisar danificar o piso."

Devido à obra, as linhas de ônibus 971X-10 (Term. Cachoeirinha?Metrô Santana) e 175P-10 (Metrô Santana?Ana Rosa), que tinham ponto final da rua Leite de Morais, foram transferidas para a avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, entre as ruas Dr. Olavo Egídio e Gabriel Piza.

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