PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A região Sul registrou as primeiras temperaturas negativas do ano nesta terça-feira (28), com a chegada de uma massa de ar polar.

Em Santa Catarina, os termômetros chegaram a -3,3°C em São Joaquim, segundo informações da Defesa Civil estadual. Geada cobriu carros e campos na zona rural e moradores registraram roupas congeladas nos varais.

Em Urupema, a temperatura atingiu -2,2°C, e em Bom Jardim da Serra, -1,8°C. Os termômetros também ficaram no negativo em Urubici (SC), que marcou -0,7°C pela manhã.

A região da serra catarinense já havia registrado ao menos dois episódios de geada em abril e uma vez no início de janeiro, provocado por uma onda de frio fora de época. As máximas no estado não devem ultrapassar 23°C, com risco de chuva isolada à tarde e à noite.

Um levantamento do Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) também indicou que, às 6h, a temperatura chegou a -1,55°C em Vacaria, no nordeste do Rio Grande do Sul, próxima à divisa com a serra catarinense.

Já dados de estações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontam que a menor temperatura no Rio Grande do Sul foi registrada em São Francisco de Paula (RS), com 0,3°C, seguida por Soledade, com 0,4°C, e Bom Jesus, com 0,6°C.

A massa de ar frio e seco que chegou à região Sul no domingo (26) deve manter as temperaturas baixas nos próximos dias.

A previsão indica que o clima frio e instável se mantenha na quarta-feira (29) e apresente melhora na quinta-feira (30), mas a instabilidade volta no fim de semana, com a chegada de uma nova frente fria.

O Inmet divulgou alerta de frio intenso para a região Sul válido até esta terça-feira, além de risco de chuvas intensas e rajadas de vento na primeira metade da semana no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Apesar das mínimas baixas em várias cidades, a menor temperatura do ano no Brasil foi registrada em Itatiaia (RJ), no dia 15 de abril, quando uma estação meteorológica marcou -4,6°C.