Inaugurada há menos de um mês, a linha 17-Ouro do Metrô, que leva ao aeroporto de Congonhas, teve sua quarta falha na manhã de hoje. O problema aconteceu nesta segunda (27) e segue na manhã desta terça-feira (28).

Falha é devido ao furto de cabos que aconteceu ontem que ainda afeta o sistema de sinalização de vias, informou o Metrô. Por conta disso, hoje os trens da linha circulam apenas entre as estações Morumbi e Campo Belo, onde os passageiros podem fazer integração com as linhas 9-Esmeralda e 5-Lilás.

Ônibus gratuitos do sistema Paese cobrem o trecho afetado. Os veículos atendem os passageiros em todo o percurso entre as estações Morumbi e Congonhas até a normalização do serviço.

A operação parcial foi "adotada para garantir a segurança durante a atuação das equipes técnicas para o total restabelecimento do sistema". Em nota, o Metrô afirmou que conversa com a Secretaria de Segurança Pública para evitar novos crimes. O objetivo é adotar medidas conjuntas para inibir os furtos de cabos.

A empresa também pediu ajuda aos fornecedores dos sistemas. A ideia é desenvolver soluções de infraestrutura que dificultem essas ocorrências e protejam os equipamentos nas vias.

A linha teve sua primeira falha na última segunda-feira (20). O problema teria ocorrido na alimentação elétrica dos sistema da via. Segundo a empresa, equipes de manutenção estiveram no local para identificar a causa e reestabelecer o serviço.

Operação ficou parada das 10h às 12h. "A Companhia também reforçou o quadro de funcionários nas estações para orientação aos passageiros", informou em nota.

Durante o período, o trajeto foi atendido pelos ônibus gratuitos do Paese. A partir das 12h, no entanto, eles foram dispensados com a volta da normalidade do Metrô.

Segunda falha aconteceu na última sexta-feira (24). Na ocasião, a linha ficou paralisada durante 1h50 devido a uma interferência no sistema de sinalização da linha.

Durante a paralisação, o sistema de ônibus Paese foi acionado para atender os passageiros. O Metrô reforçou que a linha funciona durante essas semanas em "operação transitória". Isso significa que o período está sendo usado para "ajustes técnicos contínuos, seguindo rigorosos protocolos de segurança, com foco no amadurecimento do sistema e na confiabilidade do serviço".

A linha 17-Ouro foi oficialmente entregue no final de março. Agora, ela está sendo usada por todo o público, e não só pelos funcionários do aeroporto -que desde o ano passado testavam o modal.

A operação tem funcionado de segunda a sexta-feira, mesmo em feriado. Ela segue das 10h às 15h, até a conclusão da fase de operação transitória e a ampliação gradual para horário integral.

Com 6,7 km de extensão, ela liga o aeroporto ás linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda, no Morumbi. A ideia é que ela seja expandida ainda com mais 4,6 quilômetros e com as seguintes estações: Paraisópolis, Panamby, Américo Maurano e Vila Paulista.

Linha foi prometida para Copa de 2014. Essa é a segunda linha da capital paulista com tecnologia de monotrilho. O governo de São Paulo promete que a experiência na nova linha será mais confortável que a da linha 15-Prata, também monotrilho, e que não vai chacoalhar.