SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente entre um ônibus de turismo e uma carreta carregada com açúcar deixou dois mortos e ao menos 33 feridos, em Minas Gerais. O acidente ocorreu pouco depois de meia-noite, no km 152 da BR-050, na altura de Uberaba, conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O ônibus fretado tinha 57 passageiros e dois motoristas. Eles haviam participado da inauguração de uma igreja na cidade de Buritirama, na Bahia, e voltavam para São Paulo quando o ônibus bateu na traseira da carreta, segundo o Corpo de Bombeiros.

Um motorista de 52 anos e uma passageira de 54 morreram.

Márcio Saugi, inspetor da PRF, disse entrevista à TV Integração, que o ônibus bateu na carreta, seguiu por mais 70 metros, e depois voltou de marcha à ré até parar no canteiro central da rodovia. Segundo ele, ainda não se sabe a causa da colisão.

Outros 33 passageiros ficaram feridos em estado moderado e grave. Eles foram socorridos por equipes dos bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da concessionária EcoRodovias e da PRF e levadas para unidades de saúde da região.

A Polícia Civil investigará as causas do acidente.

O ônibus pertence à empresa Lopes Turismo, que foi procurada por mensagens e e-mail ao longo da manhã, mas não respondeu até a publicação deste texto.