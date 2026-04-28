SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Artesp, responsável por fiscalizar os serviços de transporte de São Paulo, pediu relatórios sobre as falhas registradas na linha 9-Esmeralda, da ViaMobilidade, após um descarrilamento de trem no fim de semana.

Relatório técnico com causas do incidente e medidas adotadas está na lista de documentos cobrados. A Artesp disse que vai fazer uma avaliação técnica dos materiais e, se identificar descumprimento de contrato, pode abrir um processo sancionatório.

Valor da penalidade pode variar de R$ 40 mil a R$ 4 milhões, segundo a agência. A Artesp afirma que a multa depende do resultado da análise e das regras contratuais aplicáveis ao caso.

ViaMobilidade diz que está respondendo às solicitações da Artesp. Em nota enviada ao UOL, a concessionária afirmou que reforça o compromisso com o cliente e com o serviço prestado nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

Incidente aconteceu perto da estação Berrini na noite do domingo e afetou a operação na manhã seguinte. A ViaMobilidade informou que um carro da composição saiu parcialmente dos trilhos por volta de 22h40, no sentido Osasco.

Trens circularam por via única no trecho impactado, o que aumentou os intervalos. A concessionária afirmou que equipes de manutenção trabalharam durante a madrugada e retiraram a composição por volta de 6h15.

Empresa disse que não houve feridos e que acionou o PAESE para reforçar o transporte. Segundo a concessionária, 40 ônibus foram mobilizados para atender o trajeto entre Granja Julieta e Pinheiros.