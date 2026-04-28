SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Paraguai denunciou o brasileiro Vitor Rangel Aguiar, 27, sob acusação de feminicídio contra a ex-namorada, a estudante de medicina Julia Vitoria Sobierai Cardoso, 22.

Vitor está foragido desde que Julia foi encontrada morta no apartamento onde vivia, na última quinta-feira (23). A denúncia foi feita pela Procuradoria Regional de Ciudad del Este, região onde ocorreu o crime, ontem.

A estudante foi morta com golpes de tesoura e faca, e o exame de autópsia ainda apontou para um estrangulamento, segundo o MP. O corpo foi encontrado por uma colega de Julia.

O MP paraguaio ainda pediu que a Justiça converta a prisão de Vitor em preventiva assim que ele for capturado. Para a promotoria, há risco constante de fuga e de que ele atrapalhe as investigações.

Vitor, que também é estudante de medicina no Paraguai, fugiu levando o celular da vítima, conforme o MP. O promotor responsável pela denúncia, Osvaldo Zaracho Romero, disse que o crime pode ter sido cometido porque o homem não aceitava o fim do relacionamento.

"O suspeito teria entrado na propriedade aproveitando o fato de que sua ex-parceira estava sozinha, entrando no quarto e fechando a porta, e então a agarrou pelo pescoço e a agrediu dentro do quarto", disse o Ministério Público do Paraguai, em nota.

Julia mudou-se para o Paraguai no ano passado. Ela queria se tornar médica pediatra e estava no segundo período de medicina na Unida (Universidad de la Integración de las Americas). Ela nasceu em Chapecó (SC), porém sua família atualmente mora em Navegantes (SC).

Seus colegas a descreveram como focada e alegre. Eles organizaram um ato para homenagear a estudante em frente à universidade ontem.