RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Crea-RJ (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro) vai autuar e multar a empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos após a morte do operário Gabriel de Jesus Firmino no último domingo (26). A vítima trabalhava na montagem do palco para o show da cantora Shakira, previsto para o próximo sábado (2), na praia de Copacabana.

Conforme o órgão, fiscais que acompanham a montagem desde o dia 7 de abril constataram que a empresa responsável pelo trabalhador não possui registro no conselho e tampouco responsável técnico habilitado para exercer atividades de engenharia, uma exigência legal para esse tipo de serviço.

A reportagem não identificou representantes da empresa, que não respondeu às tentativas de contato via redes sociais.

Imagens mostram que, no domingo (26), Firmino estava em um elevador quando foi esmagado por outro elevador. Ele foi enterrado na manhã desta terça (28), em Magé, na Baixada Fluminense.

Equipes de fiscalização estiveram no local na manhã de segunda-feira (27) para levantar informações. O conselho também informou que já havia encaminhado ofícios à produtora do evento, a Bônus Track, solicitando dados sobre os responsáveis técnicos pela montagem, mas não recebeu todas as informações requisitadas.

O superintendente técnico do Crea-RJ, engenheiro Leonardo Dutra, ressaltou que atividades técnicas envolvem riscos e devem ser executadas por profissionais e empresas devidamente habilitados. Segundo ele, a regularização é fundamental para mitigar acidentes.

O conselho solicitou à produtora a relação completa das empresas e profissionais envolvidos nos serviços técnicos do evento, incluindo dados como razão social, CNPJ ou CPF, endereço, contratos e notas fiscais. O prazo para envio das informações é de quatro dias.

A Prefeitura do Rio informou que a produção do show é de responsabilidade da Bonus Track e que aguardará a conclusão da investigação policial e a apresentação do relatório pelos órgãos fiscalizadores para decidir se tomará alguma medida jurídica.

A Bonus Track, produtora do evento, informou que, na segunda-feira (27), foi realizada uma análise técnica no local do acidente que resultou na morte do funcionário. Segundo a empresa, o laudo conclusivo será divulgado em breve pelos órgãos responsáveis.