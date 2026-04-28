SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu, no Japão, Adelmo Garcia e sua esposa, Rosangela Lesnock, foram vítimas de um assalto no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na tarde do último domingo (26).

O diplomata e sua mulher aguardavam um motorista de aplicativo quando foram abordados por três assaltantes, dois deles armados.

Segundo as informações fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), os homens levaram os celulares das vítimas, um relógio e uma bolsa com dinheiro em espécie -os valores não foram divulgados. Os assaltantes deixaram o local após o roubo.

O 78º Distrito Policial (Jardins) registrou o caso como roubo. Não houve registro de ferimentos por parte das vítimas, e ninguém foi preso até a publicação.

Adelmo Garcia retornou de seu mandato de cinco anos como cônsul-geral do Brasil na cidade japonesa, que fica na província de Shizouka, no começo do mês.