SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 61 anos teve o rosto, o pescoço, o peito e os braços queimados depois de o ex-marido lançar uma caneca com água quente sobre ela no imóvel em que moram no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 21h30 de segunda-feira (27).

Conforme o boletim de ocorrência a que a Folha teve acesso, policiais militares que atenderam ao chamado encontraram a mulher do lado de fora de casa, em estado de abalo emocional. Ela relatou ter sido agredida pelo ex-marido durante uma discussão doméstica.

A reportagem não identificou quem realiza a defesa do suspeito, identificado como José Raimundo dos Santos, 66.

A vítima contou que havia chegado do trabalho quando Santos, embriagado, começou a perturbá-la. Após pedir para que ele a deixasse em paz, passou a ser ameaçada de morte por asfixia. Ao preparar um banho ela notou uma caneca com água quente no fogão. Santos disse que ia "tacar nela" e, em seguida, jogou o conteúdo em seu rosto, pescoço e braços.

Enquanto os PMs conversavam com a mulher, José Raimundo apareceu e fez ameaças contra ela e contra os policiais, afirmando que voltaria para atirar contra ambos, segundo o registro da ocorrência

Agitado, ele foi preso e algemado.

A mulher foi encaminhada por viatura da Polícia Militar à AMA Pirajussara. O homem foi levado ao 89° DP (Jardim Taboão).

A vítima explicou morar com Santos desde 1992. Atualmente separados, eles continuam dividindo a mesma residência.

Segundo o boletim de ocorrência, Santos permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Como a pena em caso de condenação ultrapassa quatro anos, não foi arbitrada fiança.

O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.