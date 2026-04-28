SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar estava de folga quando foi baleado durante um assalto na manhã desta terça-feira (28), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o agente na calçada, sem identificação por estar fora de serviço, quando uma motocicleta se aproximou. O criminoso, disfarçado de entregador de comida, estacionou ao lado da moto da vítima e anunciou o assalto. Em seguida, o policial foi atingido por disparos, caiu no chão e teve o celular roubado. O assaltante fugiu logo depois.

De acordo com as imagens, o crime aconteceu por volta das 11h, na rua José Yoshie Yamamoto, de pouca movimentação, no bairro Novo Osasco.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para o resgate e transportou o policial diretamente ao Hospital das Clínicas.

Segundo a equipe médica, o projétil atravessou o tórax, com perfurações nos pulmões, no coração e na traqueia. O estado de saúde do policial é considerado grave.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) declarou que a ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Osasco. De acordo com o órgão, o policiamento foi intensificado na região e diligências seguem em andamento para identificar e prender o autor do crime.