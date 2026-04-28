SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro cancelou, nesta terça-feira (28), o alvará do Partisan Bar, que expôs uma placa com a frase "cidadãos dos Estados Unidos e de Israel não são bem-vindos", em inglês, no período do feriado da Páscoa, início do mês.

O próprio estabelecimento publicou a mensagem da placa nas redes sociais e foi multado em R$ 9.520, pelo Procon Carioca (Secretaria Especial de Proteção e Defesa do Consumidor), no último dia 4, por "conduta que configura prática abusiva e discriminatória".

"Após devida análise e considerando os fundamentos apresentados por meio do despacho 3359057, cancelo a Inscrição Municipal nº 1541774-9, do estabelecimento Partisan da Lapa Bar e Lanchonete LTDA", diz trecho publicado no Diário Oficial da prefeitura.

Em nota endereçada à imprensa, a assessoria jurídica do bar disse que a "medida é considerada desproporcional, carente de razoabilidade e eivada de vício de finalidade". A defesa afirmou, ainda, que o bar "jamais impediu a entrada de qualquer pessoa".

"O cancelamento do registro é a sanção mais extrema do Direito Administrativo, reservada a casos de reincidência contumaz ou riscos graves à saúde e segurança pública", relata a nota assinada pelos advogados Diogo Flora, André Matheus e Lucas Mourão.

"Aplicar a interrupção definitiva das atividades de uma empresa por uma única infração administrativa de natureza interpretativa, e que já foi integralmente sanada após a primeira notificação, configura uma clara sanção política, e não técnica", acrescenta.

O bar afirmou, ainda que não realiza controle de nacionalidade em sua entrada, recebe clientes de origem israelense e americana e presta serviços rotineiros para membros da comunidade judaica. "A placa mencionada possuía caráter estritamente simbólico e político."

O Procon Carioca foi ao estabelecimento após denúncia do vereador Pedro Duarte (PSD), que classificou o caso como xenofobia.

"Você quer ter um bar comunista, quer ter um bar antifascista, seja lá o que for, é direito de cada um ter o bar com o estilo que quiser. Mas não é direito, na verdade é proibido fazer discriminação de pessoas", disse ele, em suas redes sociais.

A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro afirmou que "está atuando de forma firme no caso em articulação direta com as autoridades competentes".


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se