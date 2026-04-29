Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.001 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60

  • 92 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 41.209,18 cada
  • 5.877 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.063,34 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Tags:
Caix | loterias | Mega-Sena

Agência Brasil - Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 130 milhões

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se