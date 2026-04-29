SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma academia com foco na saúde coletiva sem profissionais para orientar os usuários nem regras de higiene e etiqueta. Foi o que a reportagem encontrou na última quinta-feira (23) ao visitar a primeira unidade do projeto Academia ao Ar Livre, na praça Rotary Club de São Paulo - Norte, no Mandaqui, zona norte da capital paulista.

Inaugurado no dia 15 de abril pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o espaço tem nove equipamentos de musculação semelhantes aos de uma academia tradicional, de modo que o frequentador tem à disposição aparelhos para exercitar o corpo todo. O acesso é livre, 24 horas.

O piso é emborrachado, limpo e seguro. Os equipamentos são resistentes e de qualidade. A praça é bem arborizada. À noite, porém, a pouca iluminação dificulta a execução dos exercícios.

A Folha de S.Paulo permaneceu na academia por cerca de duas horas e acompanhou o treino de alguns usuários.

Apesar de elogiarem a iniciativa e a academia, eles disseram sentir falta da presença de um instrutor no local. QR codes fixados nos aparelhos direcionam os frequentadores a vídeos explicativos, instruções de uso e sugestões de treino no celular, mas a reportagem não viu ninguém usando a tecnologia.

De acordo com especialistas, exercícios mal executados podem causar lesões nas articulações, na coluna e nos joelhos.

Praticante de corrida, o administrador Paulo Eudes, 65, fez o treino do dia e parou para fazer musculação na academia ao ar livre.

"Os equipamentos são bons, resistentes. Achei o acesso fácil para todo mundo que anda na avenida [Engenheiro Caetano Álvares]. Pode ter mais, há muitas praças que acomodam bastante gente", diz. "Quero me manter vivo, sentir dor porque me movimentei, não porque não fiz nada. Aquela dor do sofá, do tempo sentado na cadeira incomoda", comenta.

"Tenho histórico de atividade física há muito tempo. Treino sozinho, não tenho muita dificuldade e sei o meu limite. Mas muitas pessoas precisam de auxílio, o ideal seria ter alguém olhando, pelo menos numa hora específica da manhã, à tarde e à noite, para que aquele que tem dificuldade possa ser convencido a vir para cá", sugere Eudes.

O médico do esporte Clayton Luiz Dornelles Macedo, coordenador do Departamento de Atividade Física da Abeso (Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica), afirma que o praticante precisa passar por ao menos um treinamento para poder executar corretamente os exercícios.

"Pensando em saúde pública, precisaria ter alguém que orientasse. Substituir um profissional de educação física por uma tecnologia eu acho temeroso. Precisa ter orientação e priorizar a técnica", diz.

Procurada, a Secretaria Municipal das Subprefeituras afirmou que vai reforçar a comunicação sobre a forma correta de utilização do espaço e a necessidade de acompanhar a instrução dos exercícios no aplicativo disponibilizado. A pasta afirma que a instalação dos avisos será feita nesta semana e que vai, ainda, realizar uma campanha de conscientização com os moradores do entorno, com a distribuição de material educativo sobre o uso dos equipamentos.

Na nota enviada à reportagem, a secretaria também disse que a academia foi desenvolvida para transformar espaços públicos em ambientes de promoção de saúde, convivência e bem-estar. "Na cidade de São Paulo apenas 51% dos moradores praticam algum tipo de atividade física e a iniciativa faz parte de um amplo programa municipal de incentivo ao esporte."

Quanto à iluminação, a SP Regula disse que vai verificar as condições existentes. De acordo com a prefeitura, o investimento nesta primeira unidade da Academia ao Ar Livre foi de R$ 357,3 mil.

O segurança Antônio Apolônio Costa Neto, 40, esteva no espaço com os filhos de 6 e 11 anos. As crianças realizaram alguns exercícios sob a orientação do pai.

De acordo com Macedo, a supervisão de um profissional de educação física é um dos princípios básicos do exercício de força por crianças e adolescentes, que são frágeis do ponto de vista osteomuscular.

"As associações de medicina do esporte, de pediatria, reconhecem que criança e adolescente podem e devem ser expostos a estímulo de força, mas precisa ter maturidade para o desenvolvimento do gesto do exercício, técnica adequada, supervisão qualificada", afirma o médico do esporte.

Para crianças e adolescentes, a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda 60 minutos de atividade física pelo menos três vezes por semana, com exercícios de fortalecimento muscular e ósseo.

Outro problema encontrado pela reportagem na academia diz respeito a potenciais riscos sanitários. Nenhum dos usuários higienizou os aparelhos antes ou depois de utilizá-los, tampouco usou toalha para absorver o suor durante o treino.

Segundo Paulo Abrão, presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, o contato com superfícies contaminadas e a transmissão aérea de agentes infecciosos preocupam mesmo em locais abertos. A recomendação é que os equipamentos sejam higienizados a cada uso com produtos antissépticos ou desinfetantes capazes de eliminar os patógenos sem deteriorar o material.

A correta lavagem das mãos também é importante ?antes e após o uso de cada aparelho, preferenciamente com água e sabão; na falta, use álcool em gel.

"Enquanto não higienizar as mãos, a pessoa não deve tocar o rosto ou colocar a mão na boca e nos olhos. E existe o segundo passo, que é a transmissão aérea. Quem está com algum problema de infecção nas vias aéreas não deve ficar perto de outras pessoas. Se não for possível evitar, use máscara cirúrgica, mesmo numa academia ao ar livre", orienta o infectologista, que também reforça a importância de manter as vacinas em dia.