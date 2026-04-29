SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para as vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) referentes ao primeiro semestre de 2026 terminam nesta quarta-feira (29). Essas vagas correspondem às oportunidades que não foram preenchidas durante a etapa regular do programa.

Podem se inscrever estudantes que comprovem condições de cumprir a frequência mínima exigida no curso, turno e instituição escolhidos.

Para participar, também é necessário que o candidato atenda aos seguintes requisitos:

- Ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010, com nota no exame válida

- Ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero

- Não ter participado do Enem como "treineiro"

- Ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos (R$ 4.863)

Segundo o edital, metade das vagas será destinada a candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 810,50) e inscritos no CadÚnico (cadastro único para programas sociais do governo federal).

Para se inscrever, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no site do MEC (Ministério da Educação) até o dia 29 de abril. O resultado da pré-seleção será divulgado em 7 de maio.

Há ainda reserva de vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. A distribuição será proporcional à população do estado onde está localizada a instituição, com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A classificação dos candidatos seguirá a ordem decrescente das notas do Enem, respeitando critérios de prioridade:

Candidatos sem diploma de ensino superior que nunca utilizaram o Fies

Aqueles sem diploma que já quitaram financiamento anterior

Candidatos com ensino superior que nunca participaram do programa

Candidatos que já concluíram o ensino superior e quitaram financiamentos anteriores

De acordo com o MEC, no caso do Fies Social, os estudantes pré-selecionados poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais, com identificação automática pelo sistema com base nos dados do CadÚnico.

Os candidatos pré-selecionados deverão comparecer à CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) da instituição desejada entre os dias 8 e 11 de maio para comprovar as informações prestadas na inscrição.

Os estudantes que não convocados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera, com convocações previstas entre 15 e 29 de maio.

CALENDÁRIO DO FIES 2026 - VAGAS REMANESCENTES DE 1º SEMESTRE

- Inscrições: até 29 de abril

- Resultado da chamada única: 7 de maio

- Validação das informações na CPSA da instituição: 8 a 11 de maio

- Período da lista de espera: 15 a 29 de maio