SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o afastamento da frente fria para o oceano, a previsão dos institutos de meteorologia preveem uma quarta-feira (29) de céu aberto e calor na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia ainda deve começar com muita nebulosidade e chuviscos. Mas o sol retorna entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia, fazendo com que os termômetros marquem máxima de 29°C à tarde, após a mínima de 19°C de manhã.

Nesta terça (28), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a mínima de 19,7°C, às 4h, e a máxima de 27,6°C, às 15h, na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é realizada a medição oficial da cidade.

Devido ao aumento da nebulosidade à tarde, com a chegada da brisa marítima, é possível que chova em alguns bairros, embora em pequeno volume, o que não deve causar transtornos aos paulistanos.

Bianca Lobo, meteorologista da Nottus, prevê que o tempo deve ficar abafado no interior do estado, com previsão de pancadas de chuva com até forte intensidade nas regiões que fazem divisa com o Paraná e nas regiões oeste e sul do estado.

"No litoral, o dia seguirá com grande variação de nuvens. Ao longo do dia, chove de forma passageira. Essa chuva está associada à frente fria no mar e aos ventos em níveis médios e altos da atmosfera que reforçam a instabilidade. No Vale do Paraíba, a chuva ocorre de forma isolada e rápida, provocada pelas temperaturas mais elevadas. Não chove no norte paulista", destaca Lobo.

No restante do Sudeste, a Climatempo prevê que o litoral norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais deve ter chuva fraca nesta quarta. Nas demais áreas, o tempo permanece estável, com temperaturas mais elevadas na maior parte da região.

O instituto diz que a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30% em áreas do norte de São Paulo e interior mineiro. Também há previsão de rajadas de vento de 40 a 50 km/h entre a região dos Lagos (RJ) e Vitória (ES), com mar agitado no litoral fluminense e próximo ao litoral paulista.

Na região Sul, a expectativa é de muita chuva no Paraná e em Santa Catarina e geada no Rio Grande do Sul. A Climatempo indica que há chance de instabilidades desde cedo em grande parte da metade sul paranaense e norte catarinense, com chuva de moderada a forte intensidade e risco de temporais.

Pela manhã, as instabilidades atingem faixa central, oeste, leste e litoral paranaense com trovoadas, aumentando até o fim do período. Em Santa Catarina, chove com risco de temporais e acumulados elevados no oeste, interior e norte/litoral norte. Com esse cenário, o Inmet emitiu um alerta laranja, de perigo, para tempestade, indicando chuva de 50 a 100 mm por dia e ventania de 60 a 100 km/h.

"Ao longo do dia, a chuva se espalha pelo Paraná, norte e metade oeste catarinense e pontos do norte do Rio Grande do Sul, com intensidade moderada a forte e trovoadas. Nas demais áreas gaúchas, o tempo segue firme. Há chance de geada no sudeste gaúcho pela manhã devido à massa de ar polar. Temperaturas mais baixas no início do dia sobem à tarde, mantendo sensação agradável. E o mar fica agitado no litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina", analisa a meteorologista Lívia Caetano.

Outra região que recebeu o alerta laranja para tempestades do Inmet foi a Norte, numa faixa que vai do Acre até o Pará, passando por Amazonas e Amapá. No Nordeste, só deve chover no litoral de Alagoas ao Maranhão. Enquanto isso, a previsão para o Centro-Oeste é de tempo seco, sol e calor.