Uma operação realizada nesta terça-feira (28) mirou um esquema de sonegação fiscal, fraude contábil e lavagem de dinheiro que pode ter desviado mais de R$26 milhões em Minas Gerais. A ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As buscas ocorreram em Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Lagoa Santa e Rio Acima, em endereços ligados a empresas e a investigados. Durante a operação, foram apreendidos celulares, documentos e equipamentos eletrônicos que devem auxiliar nas investigações. Também foi determinada a indisponibilidade de bens dos envolvidos.

Segundo informações do Governo de Minas, o grupo atuava principalmente nos setores da construção civil, fabricação de pré-moldados, locação industrial e gestão patrimonial. O esquema envolvia a cobrança de ICMS dos consumidores sem o repasse aos cofres públicos, transformando a prática em um modelo recorrente de operação.

Os valores, que ultrapassam R$ 26 milhões, teriam sido desviados por meio de empresas de fachada e terceiros, com o objetivo de ocultar patrimônio e dificultar a fiscalização.

Ainda de acordo com a investigação, ao menos 19 empresas estariam interligadas no esquema, sendo utilizadas para diluir responsabilidades e dificultar a recuperação dos recursos.

A operação mobilizou promotores de Justiça, auditores fiscais e forças de segurança. O caso segue em investigação.

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