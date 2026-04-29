SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (28) por suspeita de exercício ilegal da medicina no Guarujá.

Matheus Ricardo de Souza Santos é suspeito de fazer procedimentos invasivos sem ter formação médica, segundo a Polícia Civil de São Paulo. Sua prisão em flagrante foi anunciada enquanto os policiais cumpriam mandados de busca e apreensão nas clínicas em que ele trabalhava.

À polícia, o homem contou que a sua única formação na área de estética seria um curso de 30 horas sobre o assunto. Medicamentos de uso restrito e outros equipamentos foram apreendidos pela polícia.

Ele foi preso por exercício ilegal da medicina e crime contra as relações de consumo. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que a audiência de custódia dele está marcada para a tarde desta quarta-feira (29).

Nas redes sociais, o homem se apresentava como especialista em emagrecimento e estética ortomolecular. Ele tinha mais de 20 mil seguidores no seu perfil do Instagram, mas teve a conta apagada ainda na noite desta terça-feira.

Nos vídeos publicados, o falso médico ministra injeções e insere uma ferramenta sob a pele dos pacientes. Segundo ele, a ferramenta em questão é um laser para queimar gordura. Apesar de terem sido apagadas do Instagram, as imagens seguiam disponíveis no Facebook.

Ele chega a usar um pedaço de bacon para mostrar como seu procedimento queima a gordura localizada. "Se quer entender se esse tratamento é para você, me chama no direct", diz a legenda de um dos posts.

Além de atender pacientes sem estar habilitado, Souza também ministrava cursos ensinando outros esteticistas. Ele oferecia "mentorias vip", prometendo "técnicas exclusivas para se tornar um profissional de sucesso".

Não há elementos que justifiquem a prisão cautelar do suspeito, informou a defesa dele em nota enviada ao UOL. Em posicionamento assinado pelo advogado Marcos Vinicius Alves Pereira, a defesa informou que "confia plenamente na elucidação dos fatos" e disse que vai se manifestar nos autos.