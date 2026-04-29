SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (29), um homem de 28 anos sob suspeita de furtar cabos de cobre da linha 17-ouro do monotrilho, na zona sul de São Paulo. O furto afeta o sistema de sinalização da via e provocou nova falha na operação.

Os trens operam nesta quarta apenas entre as estações Morumbi e Campo Belo. Os passageiros podem fazer integração com as linhas 9-Esmeralda e 5-Lilás, e o restante do trajeto é atendido por ônibus gratuitos do sistema Paese.

De acordo com a SSP (Secretária de Segurança Publica) durante patrulhamento na avenida Jornalista Roberto Marinho, policiais viram o suspeito carregando um cabo de cerca de dois metros em direção a um ferro-velho. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado. O homem não soube explicar a origem do material.

A empresa responsável pela segurança patrimonial da área informou que cabos de energia haviam sido furtados minutos antes, nas proximidades de uma passarela, e reconheceu o material apreendido.

O suspeito, que já tem passagens por furto, foi levado ao 27º Distrito Policial (Ibirapuera), onde teve a prisão em flagrante registrada por furto qualificado. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça. A identidade dele não foi revelada e a reportagem não identificou quem realiza a defesa.

Inaugurada no fim de março, a linha 17-ouro está em fase de operação assistida e já soma ao menos seis falhas desde a abertura, quatro delas exigiram o acionamento do Paese.

A linha liga a estação Morumbi às proximidades do Aeroporto de Congonhas e faz conexão com outras linhas da rede, como a 4-amarela e a 5-lilás, além de integração com a 9-esmeralda.

A falha mais recente, registrada na terça-feira (28), também foi atribuída a problemas no sistema de sinalização, ainda reflexo de outro furto de cabos ocorrido no dia anterior. Na ocasião, o Metrô informou que a circulação dos trens foi limitada e que os ônibus atenderiam todo o trajeto até a normalização.

Na segunda-feira (27), a paralisação total da linha entre 10h e 11h05, com atendimento por ônibus. Antes disso, na sexta-feira (24), uma interferência no sistema de sinalização interrompeu a operação por cerca de 1h50. Já no dia 20, a linha ficou paralisada das 10h às 12h após falha na alimentação elétrica da via.

O Metrô afirma que a linha opera em regime transitório, com ajustes técnicos contínuos durante o período de testes, e que reforçou o atendimento nas estações para orientar os passageiros.

Inaugurada em 31 de março, o monotrilho opera atualmente em horário reduzido, das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira.