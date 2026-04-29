RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros após recusar investidas de um homem, na noite do último sábado (25), em Deputado Irapuan Pinheiro, no interior do Ceará. O suspeito, de 39 anos, foi preso na manhã de terça-feira (28), em Acopiara, município vizinho.

Ana Kévile Nogueira Batista estava em um comércio quando o homem a abordou e começou a importuná-la. Segundo a polícia, o suspeito chegou a oferecer dinheiro para que a jovem aceitasse a se relacionar com ele.

Após a recusa, ele disparou diversas vezes e fugiu. Ana morreu aindas no local.

O homem estava foragido e foi localizado em uma residência. No momento da abordagem, ele estava com uma arma de fogo e também responderá por porte ilegal, além de feminicídio.

O suspeito preso não teve o nome divulgado e, por isso, não foi possível localizar a sua defesa.

O crime causou comoção na cidade. Moradores realizaram manifestações pedindo justiça, e um perfil foi criado nas redes sociais para reunir homenagens à adolescente.

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) afirmou, em nota, que Ana Kévile participava havia seis anos do Núcleo de Cidadania de Adolescentes no município, iniciativa ligada ao Selo Unicef voltada à formação e participação de jovens. Segundo a entidade, a adolescente conhecia seus direitos e atuava em espaços de mobilização social.

"Isso não foi suficiente para protegê-la, porque prevenção da violência de gênero não depende apenas da menina que sabe dizer não, mas de uma sociedade que ensina meninos e homens a respeitar esse não", lamentou.

Ana Kévile estudava na EEMTI Joaquim Josué da Costa. Em nota, a escola afirmou que ela era uma jovem "cheia de sonhos, alegria, força e luz própria" e que deixou marcas entre colegas e professores.

A escola realizou um ato em homenagem à jovem nesta quarta-feira (29) e reiterou o pedido por justiça.