SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 16 anos, grávida de sete meses, foi espancada em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O namorado, Carlos Daniel Garcia Silva, 18, lutador de muay thai, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (sem prazo) em audiência de custódia.

A reportagem não identificou quem realiza a defesa dele. O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) afirmou que os autos tramitam em segredo de Justiça.

A agressão aconteceu na rua Doná Alviza, no bairro Gopoúva, na madrugada de domingo (26).

Imagens de câmera de monitoramento mostram a adolescente no chão. Carlos a atacou violentamente. Ele a esmurrou diversas vezes e a chutou repetidamente, principalmente na cabeça e no rosto.

A adolescente não conseguiu reagir. Carlos a levantou, colocou sob os ombros e andou poucos metros, antes de derrubá-la e cair em cima dela.

Testemunhas ouviram os gritos de socorro da vítima e chamaram a Polícia Militar, que o deteve.

O agressor foi levado para o 1° Distrito Policial de Guarulhos, onde ficou em silêncio. A polícia registrou o caso como lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O casal, que está junto há cerca de três anos, participava de uma festa de aniversário. Foi ali que a confusão começou. Carlos teria ficado com ciúmes ao vê-la conversando com outra pessoa e teria passado a desconfiar da paternidade da criança.

Em entrevista à TV Record, a adolescente afirmou que horas antes das agressões, ele havia dito que a amava.

Ela contou que sentou na calçada e estava chorando, depois da discussão. Carlos, então, a segurou pelos pulsos, mandou parar de chorar e iniciou o espancamento.

A adolescente teve fraturas no rosto, edemas na cabeça e ficou com diversas marcas pelo corpo. Ela ficou internada um dia e depois teve alta. A gestação não foi afetada.

Segundo a SSP, a adolescente solicitou medidas protetivas de urgência contra o namorado e passou por exame de corpo de delito.