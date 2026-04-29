SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A coronel Glauce Anselmo Cavalli, a primeira mulher assumir o comando da Policia Militar em São Paulo, enalteceu o combate à violência doméstica em seu discurso de posse nesta quarta-feira (29) na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na zona norte da capital.

"O enfrentamento à violência doméstica e familiar será prioridade operacional no nosso comando", disse a nova comandante ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A coronel anunciou patrulhas exclusivas para o atendimento de chamadas de violência doméstica, as patrulhas lilás, que devem começar a operar a partir de maio.

Foram anunciadas mais medidas nesse sentido, como a consolidação de cabines destinadas ao atendimento de vítimas mulheres nos centros de operações da PM e ampliação do atendimento via videochamadas.

Presente na cerimônia, a primeira-dama Cristiane Freitas foi citada no discurso da nova comandante como aliada. "Obrigada pela motivação, pela presença e pelo exemplo", disse no início do discurso logo após fazer referência a Tarcísio.

"Ser a primeira mulher a liderar a Polícia Militar do Estado de São Paulo em quase 200 anos não é uma vitória pessoal, senhores, mas uma conquista de todas as policiais militares que percorreram um caminho pavimentado, especialmente pelas pioneiras, conhecida como as 13 mais corajosas de 1955, dentre elas a lendária comandante Hilda Macedo, que formaram o Corpo de Policiamento Especial Feminino."