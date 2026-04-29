RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O metrô vai realizar alterações no embarque e desembarque do público que vai ao show da cantora Shakira, na praia de Copacabana, no próximo sábado (2), a fim de evitar a superlotação no transporte ocorrida nos anos anteriores, nos shows de Lady Gaga e Madonna.

Os problemas dos últimos dois grandes shows ocorreram na saída. No ano passado fãs de Lady Gaga relataram dificuldade no embarque da estação Siqueira Campos, por conta de superlotação, e reclamaram da falta de informação sobre o funcionamento das demais estações. Houve tumulto e guardas chegaram a usar spray de pimenta para dispersar passageiros.

As três estações de metrô de Copacabana ? Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo ? vão funcionar 24 horas de sábado para domingo (3).

A estação Cardeal Arcoverde, que costuma ser a mais procurada para quem vai à praia de Copacabana, funcionará somente como desembarque das 16h às 22h. A recomendação do metrô é que o público que vai ao show priorize o desembarque na estação Siqueira Campos, por ter maior capacidade e maior acessibilidade, além de ser mais próxima do palco.

Após a meia-noite, hora prevista para terminar o show, as outras estações de metrô da cidade só vão funcionar para desembarque.

A principal mudança para o evento deste ano é a venda de uma pulseira para identificar o usuário do transporte que está com a passagem comprada. A ideia é que a pulseira substitua o embarque através da roleta, otimizando o tempo e evitando filas.

As pulseiras vão ser vendidas no sábado (2) nas estações de metrô por R$ 15,80, o que equivalente às passagens de ida e volta (a tarifa do metrô carioca é de R$ 7,90). Quem adquirir a pulseira vai poder utilizá-la no metrô até 7 horas de domingo (3).

"Não é necessário adquirir antecipadamente. Na hora em que forem pra estação vai ter uma catraca que vai estar sinalizada, a pessoa vai validar o cartão [se tiver saldo para duas passagens] e vai receber a pulseira da volta. As pessoas vão ter um acesso específico para pulseiras. Não é obrigatório, mas é recomendável para agilizar o retorno", afirmou Marcelo Mancini, gerente operacional do Metrô Rio, durante coletiva da prefeitura sobre a logística do show da Shakira.

O metrô do Rio tem como meios de pagamento os cartões Riocard e Jaé. Também aceita pagamento por aproximação de cartões de débito e crédito, direto na catraca, além de pagamentos via celulares e relógios que possuem a tecnologia NFC (comunicação por proximidade, na tradução livre).

Os trens urbanos, que fazem a conexão do centro da cidade com as zonas norte e oeste, além da Baixada Fluminense, vão operar em esquema normal na ida: todos os ramais estarão funcionando e a estação Central do Brasil, última parada, fecha às 21h15. Ao fim do show, a Central reabre meia-noite, com trens saindo de hora em hora para Santa Cruz, Japeri e Saracuruna.

O acesso do público à praia terá o esquema de pontos de revista, utilizados nos últimos shows e nos Réveillon. Para chegar à praia, o público vai precisar passar por um dos 18 pontos de revista, instalados em 18 ruas de acesso à avenida Atlântica. Os pontos servem para coibir a entrada de objetos cortantes, garrafas e taças de vidro e garfos e facas. Ambulantes não vão poder vender garrafas de vidro.

Carros, ônibus e táxis ficarão proibidos de entrar em Copacabana a partir das 19h de sábado, três horas antes do show. O fluxo para carros é liberado a partir das 4h de domingo.

Por conta do bloqueio em Copacabana, ônibus municipais ficarão estacionados na enseada de Botafogo, para receber o público após o show. O terminal terá ônibus para as zonas oeste, norte e centro, além da região metropolitana como Niterói, Magé, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.

A enseada de Botafogo fica a 3 km do trecho da praia de Copacabana em que o palco está instalado.