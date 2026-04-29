RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira (29) uma operação que tem como alvos o rapper Oruam e sua família: o pai, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, a mãe, Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, e seu irmão, Lucas Santos Nepomuceno. Segundo a DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), a ação visa desarticular o braço financeiro do Comando Vermelho.

Oruam está foragido desde fevereiro, após violar o uso de tornozeleira eletrônica, de acordo com a Justiça estadual. Procurado na manhã desta quarta, seu advogado, Fernando Henrique Cardoso, disse que irá se pronunciar após ter acesso ao processo.

A operação também mira suspeitos de liderar o Comando Vermelho. Até as 9h, um homem apontado como operador financeiro da facção havia sido preso.

A ação cumpre mandados em endereços ligados a investigados em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. Agentes também estão em uma casa de Oruam, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Oruam foi preso em julho de 2025 após virar réu por de tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele passou 69 dias na prisão e deixou o local usando uma máscara do Homem-Aranha.

O artista havia passado a usar tornozeleira eletrônica ao deixar a prisão, em 30 de setembro do ano passado. Desde então, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o equipamento registrou 66 violações, todas atribuídas à falta de carregamento da bateria.

Procurado nesta manhã, o advogado de Márcia, Flávio Fernandes, disse que está na Cidade da Polícia para entender as novas acusações.

Márcia já havia sido absolvida em um processo semelhante, no qual ela era acusada de servir como elo entre o marido, Marcinho VP, que cumpre pena em um presídio federal, e traficantes de uma facção criminosa. No início deste mês, a Justiça também determinou o recolhimento de outro mandado de prisão expedido com base nas mesmas acusações. Na ocasião, a defesa sustentou a ilegalidade do pedido, destacando a ausência de novas provas e o fato de as acusações já terem sido analisadas em julgamento anterior.

Em novembro de 2025, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter Marcinho VP, 55, por mais três anos no sistema de presídios federal. Segundo a polícia, ele é líder máximo do Comando Vermelho e considerado de alta periculosidade. Sua prisão ocorreu em setembro de 1996 sob acusação de comandar o tráfico no Complexo do Alemão, na zona norte, e possui condenações que somam 55 anos e oito meses de reclusão.

A advogada Flávia Froes, que atua na defesa de Marcinho VP, afirmou na manhã desta quarta que enviará uma nota a respeito da operação.

A polícia não divulgou se Lucas, irmão do rapper, já tem advogado.

Segundo a polícia, a operação é fruto de cerca de um ano de investigações, período em que os policiais teriam identificado e mapeado o funcionamento da estrutura financeira da organização criminosa. O trabalho se baseou na análise de dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos, além do cruzamento de informações telemáticas e movimentações financeiras.

A reportagem tenta identificar se os procurados já constituíram defesa.

COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA

De acordo com a investigação, o grupo mantinha um esquema organizado para receber, fragmentar e reinserir no mercado formal recursos provenientes do tráfico de drogas. Esses valores eram distribuídos por lideranças da facção a operadores financeiros, responsáveis por pulverizar o dinheiro em contas de terceiros, além de utilizá-lo para pagamento de despesas, aquisição de bens e ocultação de patrimônio.

Os investigadores também identificaram movimentações incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos, o que reforça a suspeita de origem ilícita dos recursos. Foi constatada ainda a atuação coordenada de diversos integrantes, incluindo intermediários que realizavam transações sucessivas para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Durante a investigação, foram encontrados diálogos entre Carlos Costa Neves, conhecido como Gardenal e apontado como uma das principais lideranças da facção, e um miliciano. As conversas indicariam, segundo a polícia, a influência contínua de Marcinho VP como liderança central do grupo.

A polícia ainda apura a participação de possíveis envolvidos, como empresas utilizadas na lavagem de dinheiro e beneficiários indiretos dos recursos.

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CONFIRA A LISTA DOS PROCURADOS:

Carlos Alexandre Martins da Silva - apontado como operador financeiro do CV, preso nesta quarta;

Ederson José Gonçalves Leite, o Sam da CDD - apontado como liderança do CV;

Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso - apontado como liderança do CV;

Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D - apontado como liderança do CV;

Jeferson Lima Assim - procurado nesta quarta;

Lucas Santos Nepomuceno, o Lucca - irmão de Oruam;

Luciano Martiniano da Silva, o Pezão - apontado como liderança do CV;

Luiz Paulo Silva de Souza - apontado como operador financeiro do CV;

Márcia Gama dos Santos Nepomuceno - mulher de Marcinho VP e mãe de Lucca e Oruam;

Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP - apontado como líder do CV chefão do CV, cumpre pena em presídio federal;

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam - rapper, filho de Marcinho VP;

Wilton Rabello Quintanilha, o Abelha - apontado como liderança do CV.