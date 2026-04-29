SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um estoque clandestino com mais de 11 mil produtos entre canetas emagrecedoras e outros anabolizantes foi encontrado pela Polícia Militar na segunda (27) na região do Sacomã, zona sul de São Paulo. Ao atender a uma ocorrência de um possível cárcere privado, não foram encontradas vítimas, mas a visita rendeu a revelação do esquema de produtos.

Os suspeitos, um homem e uma mulher, foram procurados e encontrados em um imóvel no bairro Jardim Maria Estela. Após a operação, a polícia encaminhou os suspeitos ao 26º DP, no Sacomã, onde foram liberados após prestarem depoimentos.

A Polícia Civil também divulgou imagens da apreensão dos produtos clandestinos. Caixas de Durateston e metandrostenolona, popularmente conhecida como Dianabol, ambos anabolizantes utilizados para ganho rápido de massa muscular, aparecem empilhadas sobre uma mesa.

A venda desses produtos sem prescrição é proibida pela Anvisa.

No caso do Sacomã, os suspeitos são investigados por falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produtos terapêuticos ou medicinais.