O Ministério das Cidades divulgará em maio a lista de famílias selecionadas para o programa de construção e reforma de banheiros em moradias precárias.

A gente está em 2026 e ainda tem famílias que não têm banheiro ou que precisam compartilhar o mesmo banheiro com várias pessoas, disse Lima nesta quarta-feira (29) durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).



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9 mil famílias

A primeira etapa do programa Periferia Viva Reformas deve atender mais de 9 mil famílias, com recursos do Orçamento Geral da União.

Os imóveis selecionados receberão a construção de um banheiro novo ou a reforma da instalação existente, além de melhorias complementares na moradia.

Já que a gente vai levar o banheiro, a gente aproveita e reforma a casa também, explicou o ministro.

Segundo o ministério, a taxa de juros será de 0,99% ao mês para todas as faixas de renda, conforme já foi anunciado no Palácio do Planalto. Antes, a taxa poderia chegar a 1,95%.

O prazo de pagamento também vai ser ampliado para até 72 meses, e o valor do financiamento poderá chegar a R$ 50 mil.

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