SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente de honra da CGADB (Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil), José Wellington Bezerra da Costa, se emocionou ao participar da inauguração de uma igreja na Suécia, em evento transmitido por videoconferência nesta semana.

A inauguração marca a abertura de uma nova congregação. A unidade foi instalada na cidade de Gotemburgo e integra o Ministério do Belém, ligado à Assembleia de Deus no Brasil.

O episódio chamou atenção pela reação do líder religioso. Durante a transmissão, José Wellington, que também é presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém em São Paulo, chorou ao comentar o significado da iniciativa e ao relembrar a origem histórica da denominação.

A fala fez referência às raízes suecas da igreja. A Assembleia de Deus foi fundada no Brasil no início do século 20 por missionários suecos, como Gunnar Vingren e Daniel Berg, que vieram ao país em 1910.

"É emocionante saber que de lá surgiu a Assembleia de Deus, e agora temos o privilégio de levar novamente a Palavra àquela nação", disse José Wellington.

A nova congregação deve atender brasileiros e moradores locais. Segundo os organizadores, o espaço também funcionará como base para a expansão das atividades da igreja na região.

SUÉCIA É UM DOS PAÍSES MAIS ATEUS DO MUNDO

O país nórdico se destaca mundialmente pelo alto índice de população sem religião. Uma pesquisa de 2025 do Pew Research Center, realizada em 22 países, revelou que 52% dos suecos se identificam como ateus, agnósticos ou sem religião específica.

O levantamento também mostra que os suecos sem religião são os que menos acreditam em Deus no mundo. Mais da metade desse grupo -o equivalente a 28% de toda a população sueca- se declara completamente ateu, rejeitando a existência de forças divinas e de vida após a morte.

O contraste com o Brasil é marcante. Aqui, 15% da população se declara sem religião, mas apenas uma pequena fração desse grupo (1% do total de brasileiros) se diz cético quanto à existência de Deus e da vida após a morte.

África do Sul está no extremo oposto. O país foi o único onde 100% da população (incluindo os que não seguem religião alguma) afirma acreditar em algo além do mundo material.