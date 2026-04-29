RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um homem de 28 anos baleado na frente do filho de sete anos durante uma tentativa de assalto em São Cristóvão, na zona norte da cidade, na tarde de terça-feira (28).

Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira foi atingido enquanto dirigia pela rua Dulce Rosalina. O filho, que estava no banco de trás do carro, não foi ferido.

Segundo relatos de testemunhas, Marcos levava o menino para uma escolinha de futebol quando foi surpreendido por assaltantes. A criança treina nas categorias de base do Vasco da Gama.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, foram informados por testemunhas de que o homem teria sido vítima de uma tentativa de roubo.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital. Em nota, a Polícia Civil informou que realiza diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Marcos Vinícius chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), a área do 4º BPM --que abrange bairros como São Cristóvão, Mangueira, Estácio, Rio Comprido e o Centro-- registrou 208 casos de roubo apenas em março deste ano.

Após o crime, o policiamento foi reforçado na região, segundo a Polícia Militar.

Nas redes sociais, a esposa da vítima, Camila, publicou uma homenagem ao marido, destacando a relação dele com a família e os planos que faziam juntos.

"Você sempre será o amor da minha vida. [...] Eu vou falar todos os dias pros nossos filhos o homem que você foi, o pai loucamente apaixonado que você era", escreveu. "Nada do que construímos vai se perder", disse.

Em sua página oficial do X, o Vasco lamentou a morte.

"O Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento de Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira, pai de um atleta da equipe sub-8 das categorias de base. Desde o ocorrido, o clube tem oferecido apoio integral à família, por meio de acompanhamento contínuo das equipes de psicologia e serviço social", diz a nota.

O clube também manifestou solidariedade aos familiares. "O Vasco da Gama expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos."

Amigos e familiares também organizaram uma vaquinha online para ajudar a custear despesas da família. Até a publicação deste texto, não havia informações sobre o velório e o enterro da vítima.