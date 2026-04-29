SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu o sargento do Exército Guilherme da Silva Oliveira, 22, sob suspeita de atropelar Maria Clara Facundo, 20, em Riacho Fundo, no Distrito Federal, na noite do último sábado (25). O militar é suspeito de tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Maria Clara está internada no hospital Santa Lúcia, em Brasília, e prestou depoimento ao delegado por chamada de vídeo. A assessoria da instituição não deu atualizações sobre o estado de saúde da vítima. À polícia o pai de Maria disse que ela quebrou a bacia e teve outros ferimentos.

O delegado responsável pelo caso, Johnson Kenedy Monteiro, afirmou na justificativa da prisão que Oliveira assumiu o risco de matar a vítima, que atravessava a rua, ao dar ré em alta velocidade. Uma testemunha do caso disse ter gritado para o carro parar, mas foi ignorada. O veículo arrastou Maria Clara por alguns metros antes de fugir sem prestar socorro.

Por mensagem, a Folha entrou em contato com uma das advogadas de defesa às 14h58 e às 16h59 da terça-feira (28). Às 18h39, houve uma tentativa de chamada, mas foi recusada.

Um vídeo veiculado pela TV Globo mostra o carro de Guilherme deixando o local do atropelamento. Havia mais quatro pessoas com ele. Fotos anexadas ao inquérito mostram o carro, um Volkswagen Gol preto, com a traseira amassada, mas não está comprovada a relação entre a avaria e o atropelamento.

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (27), na casa dos pais do suspeito.

Oliveira foi levado a uma prisão militar por ser membro do Exército. O Comando Militar do Planalto informou, em nota, que abriu processo administrativo para apurar a conduta do sargento e vai colaborar com as investigações.

O delegado Monteiro pediu a coleta de exames para verificar se Oliveira consumiu bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas na noite do crime.