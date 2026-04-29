FOTO: Anna Bizon - Business person reading important documents at his desk

Quando surge a necessidade de dinheiro extra, a dúvida é quase sempre a mesma e com certeza você já pensou “Qual modalidade de crédito escolher?”



Contudo, entre as opções disponíveis no mercado, duas se destacam pela popularidade: o crédito pessoal e a Antecipação do Saque-Aniversário, também conhecida como Empréstimo FGTS.



Cada uma segue regras próprias, tem um público ideal e cobra taxas distintas. A escolha errada pode pesar no bolso por muitos meses, enquanto a decisão certa ajuda a manter as contas em dia e o orçamento mais equilibrado.



Saiba mais sobre esse assunto e confira algumas dicas para ajudar na escolha!



Crédito com FGTS e crédito pessoal: diferenças



Antes de decidir qual contratar, é importante entender o que cada modalidade oferece. Apesar de ambas servirem ao propósito de dar acesso rápido ao dinheiro, elas seguem lógicas bem diferentes de contratação e de pagamento. Entenda:



Como funciona o crédito com garantia do FGTS?



O Empréstimo FGTS é uma modalidade que permite antecipar parcelas do Saque-Aniversário usando o fundo como garantia da operação.



Para acessar essa linha, como sugere o próprio nome, o trabalhador precisa ter aderido à modalidade Saque-Aniversário.



Na prática, o valor contratado é descontado diretamente do saldo do FGTS no mês de aniversário do titular. Não existe boleto mensal nem desconto em folha, tudo acontece de forma automática até o contrato se encerrar.



Por envolver uma garantia sólida, essa linha costuma apresentar juros mais baixos do que a maioria das modalidades, incluindo a comparação com o empréstimo pessoal. É o principal motivo pelo qual muita gente opta por ela ao comparar custos.



Como funciona o crédito pessoal?



O crédito pessoal não exige garantia alguma para ser contratado. Basta uma análise de crédito positiva e o dinheiro cai na conta para ser usado como a pessoa preferir. O pagamento acontece por boleto ou débito automático em parcelas mensais.



Por não ter garantia de pagamento, a aprovação depende muito do perfil do solicitante. Sendo assim, score baixo ou histórico negativo podem inviabilizar ou encarecer bastante a operação, principalmente em bancos mais tradicionais.



Porém, essa modalidade atende bem quem não tem nenhum tipo de garantia a oferecer e/ou precisa de liberdade total no uso do valor, sem vincular nenhum bem ou direito. A contrapartida aparece na forma de juros mais altos, que refletem o risco maior assumido pela instituição.



Qual opção pode pesar menos no bolso?



Do ponto de vista do custo final, linhas com garantia saem na frente na maioria dos casos, porque isso reduz o risco para a instituição. Então, a taxa de juros cobrada costuma ser menor e isso impacta o valor total pago ao longo do contrato.



Considerando isso, o Empréstimo FGTS se enquadra nesse grupo e as ofertas de juros e parcelas costumam ser bem mais leves do que as do crédito pessoal. Mas, a escolha ainda vai depender do perfil de cada pessoa, do objetivo da contratação e da existência de saldo no fundo, obviamente.



O crédito pessoal compensa em situações específicas, como quando não há FGTS disponível ou quando a pessoa prefere não mexer no fundo. Essa flexibilidade tem um preço, que se reflete nas taxas mais altas da operação.



Falta de informação ainda atrapalha a decisão



Um dado interessante é que, segundo pesquisa Datatudo, a decisão entre crédito com FGTS ou pessoal pode estar comprometida porque boa parte do público nem sabe da existência da primeira opção.



FOTO: Divulgação - Gráfico

Em detalhe, o que a pesquisa aponta é que 57% das pessoas não conhecem a Antecipação do FGTS. Ou seja, o que o dado mostra na prática é que muita gente escolhe opções mais caras apenas porque nunca ouviu falar de outras alternativas disponíveis no mercado, infelizmente.



E quando a informação não circula, a decisão fica presa ao que já é conhecido.



Isso abre espaço para contratações menos vantajosas, que poderiam ter sido evitadas com uma comparação simples entre modalidades antes de assinar o contrato.



Por isso que pesquisar como funciona cada linha antes de fechar negócio, além de conhecer todas as modalidades disponíveis no mercado, é um passo básico. Pode parecer perda de tempo, mas faz diferença real no valor pago lá na frente, especialmente quando os prazos da dívida são longos.



*Datatudo é a frente de pesquisas realizada pela fintech meutudo.



O que muda em 2026 para quem pensa em usar o FGTS?



As regras da antecipação do Saque-Aniversário estão passando por ajustes desde o final de 2025, quando o governo federal impôs alguns limites para a modalidade, como:



Limite de parcelas antecipadas: no primeiro ano de transição (novembro de 2025 a outubro de 2026), é possível antecipar no máximo 5 parcelas por contratação; nos anos seguintes, o limite cai para 3 parcelas (a partir de novembro de 2026).

no primeiro ano de transição (novembro de 2025 a outubro de 2026), é possível antecipar no máximo 5 parcelas por contratação; nos anos seguintes, o limite cai para 3 parcelas (a partir de novembro de 2026). Apenas 1 contrato por ano: o trabalhador só pode contratar um Empréstimo FGTS por ano, acabando com a possibilidade de antecipações mensais ou simultâneas.

o trabalhador só pode contratar um Empréstimo FGTS por ano, acabando com a possibilidade de antecipações mensais ou simultâneas. Teto por parcela antecipada: cada parcela fica limitada a R$ 500,00, resultando em um valor máximo de R$ 2.500,00 por contratação (ou R$ 1.500,00 após o período de transição).

cada parcela fica limitada a R$ 500,00, resultando em um valor máximo de R$ 2.500,00 por contratação (ou R$ 1.500,00 após o período de transição). Valor mínimo por parcela: passa a existir um piso de R$ 100,00 por parcela antecipada.

passa a existir um piso de R$ 100,00 por parcela antecipada. Carência de 90 dias: quem aderir ao Saque-Aniversário agora precisa esperar 90 dias para contratar a antecipação (antes era imediato).

Sendo assim, ainda há uma mudança para ocorrer a partir de novembro de 2026, quando o limite de parcelas que podem ser antecipadas vai diminuir novamente.



A partir dessa data, será possível antecipar apenas três parcelas de até R$ 500,00 do Saque-Aniversário em cada contratação. Isso reduz o valor total disponível para crédito e pode diminuir o montante liberado em novas operações com o FGTS como garantia.



Por isso, para quem pretende recorrer ao Fundo de Garantia como fonte de crédito ainda em 2026, antecipar a contratação o quanto antes pode ser mais vantajoso. Fechando o contrato antes das novas regras entrarem em vigor, é possível aproveitar enquanto o volume de parcelas ainda é maior.

