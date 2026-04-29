SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um suspeito de praticar um assalto na rua Barão de Pirapama, no Morumbi, na zona oeste de São Paulo, foi baleado e morto por um policial militar à paisana. Ele teria abordado uma vítima e roubado dela o celular e uma corrente de ouro. O caso ocorreu nesta terça-feira (28) na rua adjacente ao parque Vinícius de Moraes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o suspeito, de 25 anos, estava armado quando assaltou a vítima.

Segundo o órgão, o policial de folga testemunhou o crime e interveio, disparando múltiplas vezes no suspeito, que morreu no local antes da chegada da equipe médica.

Junto ao corpo foram encontrados um revólver calibre .38 de numeração raspada, o celular da vítima e sua moto, que era produto de roubo. A corrente de ouro não foi mencionada entre os achados.

A Polícia Civil também declarou que o homem já possuía passagens pela delegacia e "estava sendo procurado pelos delitos de organização criminosa e roubo".

O 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) registrou o crime como roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e morte decorrente de intervenção policial.

A Secretaria também afirmou que "diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos".

O primeiro bimestre de 2026 apresentou um aumento de 41% nesse tipo de morte em relação ao mesmo bimestre de 2025. Entre outubro e dezembro de 2025 foram registradas 276 mortes, maior número para um trimestre desde 1996.

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