RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sentado, com os pés algemados ao chão e escoltado por agentes encapuzados, Fernandinho Beira-Mar nega ser o líder do Comando Vermelho e afirma que sua reputação foi construída a partir de um episódio no sistema prisional. A cena integra a série documental "Territórios ? Sob o Domínio do Crime", do Globoplay.

"Eu não tinha nada a ver com aquilo ali. Eu tomei 120 anos e fui condenado só por um fato. Devido ao meu nome, os agentes pediram para eu negociar a entrega da cadeia. E por eu ter negociado a entrega da cadeia, eu fui visto como liderança. E até hoje, a maioria das pessoas no Brasil acha que eu sou o número 1 do Comando Vermelho, que eu lidero o CV. No entanto, não é assim."

Ele se refere à rebelião de 11 de setembro de 2002, no presídio de segurança máxima Bangu 1, na zona oeste do Rio. Pelo episódio, Beira-Mar foi condenado a 120 anos de prisão por homicídios. "O Uê (Ernaldo Pinto de Medeiros, fundador da facção ADA) estava tentando corromper agentes para tentar colocar arma para dentro para tentar tomar a cadeia, e antes que ele fizesse isso, o Comando Vermelho fez isso. Esse foi o fundamento daquele 11 de setembro", afirma.

Preso há mais de 20 anos, Beira-Mar cumpre pena no sistema penitenciário federal de segurança máxima em Catanduvas, no Paraná, com condenações que somam mais de 300 anos por crimes como tráfico de drogas, associação criminosa e homicídios. Mesmo encarcerado, ele ainda é apontado por autoridades como uma das principais lideranças do Comando Vermelho.

Partes da entrevista com o Fernandinho Beira-Mar aparecem ao longo do terceiro episódio da série, dedicado ao sistema prisional, que aborda como os presídios se tornaram base de organização e expansão de facções criminosas no país.

Ao descrever a rotina no sistema federal, ele relata as restrições de contato. "Aqui a visita é através de um vidro, via interfone, você não pode abraçar, não pode beijar. As nossas mulheres, de tanto a gente não ter contato, elas acabam se tornando uma amiga", diz. Em outro momento, acrescenta: "Apesar de os direitos serem respeitados, isso aqui é uma fábrica de louco".

Beira-Mar também descreve a dinâmica interna das facções. "Foi fundado o Comando Vermelho e instituíram uma caixinha", afirma, ao explicar o sistema em que presos recebem itens como comida, roupa e cigarro e passam a dever favores à organização. "Em todas as facções do Brasil existe uma caixinha, e essa caixinha acaba ajudando outras pessoas. No presídio estadual, o governo falha nisso."

Segundo ele, o próprio sistema contribui para a articulação entre grupos rivais. "O cara chega numa cadeia e a secretaria determina para onde ele vai. Ele vai para o Comando Vermelho, para o Terceiro Comando, e acaba se associando." Para o traficante, essa dinâmica ajuda a explicar a expansão nacional das facções: "Isso fez com que as facções tivessem uma articulação territorial maior."

Além dele, o episódio traz entrevistas com ex-integrantes de facções, como Nei da Conceição Cruz, conhecido como Facão; Fábio dos Santos, o Fabinho do São João; e Alexander Silva, o Polegar da Mangueira.

A produção também ouve autoridades e especialistas, entre eles o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia; o ex-ministro Ricardo Lewandowski; o superintendente da Polícia Federal no Rio, Fábio Galvão; a desembargadora Ivana David; o secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Cesar Carvalho dos Santos; o ex-secretário de Segurança do Rio José Mariano Beltrame; o ex-deputado Marcelo Freixo; e o promotor Lincoln Gakiya, de São Paulo.

Produzida pelo jornalismo da Globo, "Territórios ? Sob o Domínio do Crime" estreia nesta quarta-feira (30) no Globoplay. Ao longo de seis episódios ? "Quem Controla o Território?", "Território Fuzil", "Território Prisões", "Território Fronteiras", "Território Milícia" e "Território Corrupção" ?, a série investiga como o crime organizado deixou de ser um fenômeno localizado para se tornar uma engrenagem nacional e transnacional.

O primeiro episódio acompanha uma operação das polícias Civil e Militar nos complexos de favelas da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, realizada em outubro de 2025 e considerada a mais letal do país. A produção reúne imagens inéditas da ação e relatos de moradores sobre o impacto da violência.

Com mais de um ano de apuração, a série percorreu 27 cidades em sete estados brasileiros, além do Distrito Federal, e três países da América Latina.

TERRITÓRIOS - SOB O DOMÍNIO DO CRIME

- Quando Estreia nesta quinta (30)

- Onde Globoplay

- Classificação 16 anos

- Direção Gustavo Gomes; roteiro Gustavo Gomes e Antonia Martinho

- Link: https://globoplay.globo.com/territorios-sob-o-dominio-do-crime/t/P6P8SWJyyz/detalhes/