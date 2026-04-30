RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um casal morreu na tarde desta quarta-feira (29) na região do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, após ser baleado supostamente durante um confronto entre grupos criminosos rivais.

Igor Dante Santos morreu no local e Ariane Anselmo Cortes chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ela estava grávida e o bebê também morreu. O casal tinha um filho pequeno, que não estava no local.

O caso aconteceu em uma área comercial na avenida Canal da Taxa e foi atendido por policiais do 31ºBPM (Batalhão da Polícia Militar). Segundo amigos das vítimas, o casal estava no local para fazer compras para o chá revelação do sexo do bebê, marcado para domingo (3).

Igor trabalhava na área de comércio virtual e Ariane era biomédica. Há duas semanas ela publicou nas redes sociais um vídeo em que revela a gravidez. Em uma praia, ao lado do marido e do filho, celebrou: "De dois corações um só se fez. Éramos três e de repente viramos quatro".

Segundo testemunhas, os tiros que atingiram o casal foram disparados por ocupantes de uma moto vermelha. Os atiradores fugiram em seguida.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.