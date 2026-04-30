SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o período de prorrogação, acaba nesta quinta-feira (30) o prazo para os estudantes solicitarem a isenção da taxa do Enem 2026.

A inscrição é voltada para estudantes de baixa renda, alunos da rede pública e participantes de programas sociais. Além do pedido de isenção, o prazo também vale para a justificativa de ausência.

Candidatos que conseguiram o benefício na edição do Enem 2025, mas não compareceram aos dois dias de prova, precisam obrigatoriamente justificar a falta para ter direito à isenção novamente.

Confira abaixo como solicitar a isenção, quem tem direito ao benefício e outros tópicos relacionados ao tema:

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COMO SOLICITAR A ISENÇÃO DA TAXA DO ENEM 2026?

A solicitação deve ser feita na página do participante, no site do Inep. A seguir, veja o passo a passo:

Acesse a página do participante no site oficial do Inep.

Faça o login utilizando a conta gov.br.

Preencha os formulários que aparecerão durante o processo, como inserir os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, email e um número de telefone válido. Além disso, serão solicitadas informações como o CEP e respostas para o questionário socioeconômico.

A aprovação do pedido de isenção não significa que o candidato já está inscrito no Enem 2026. Todos os estudantes deverão realizar a inscrição no exame nacional durante o período oficial, que será divulgado pelo MEC (Ministério da Educação).

QUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO?

Segundo os critérios do Inep, a isenção é garantida aos candidatos que se enquadrem em um dos seguintes requisitos:

- Candidatos da rede pública: Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026.

- Estudantes bolsistas integrais: Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas com bolsa integral, desde que comprovem renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50).

- Inscritos no CadÚnico: Pessoas registradas no cadastro único para programas sociais do governo federal

- Beneficiários do Pé-de-Meia: Estudantes cadastrados no programa de incentivo financeiro educacional do governo federal.

COMO JUSTIFICAR A AUSÊNCIA DO ENEM 2025?

Se o candidato teve isenção no Enem 2025, mas faltou às provas, o pedido do novo benefício está dependendo da sua justificativa.

O processo deve ser feito na página do participante e exige o envio de documentos que comprovem o motivo da falta, como atestados médicos, boletins de ocorrência ou certidões, seguindo as orientações dos editais do Inep.

QUAL É O VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ENEM 2026?

O Inep ainda não divulgou o valor da taxa de inscrição para a edição deste ano do exame nacional. Em 2025, a taxa cobrada aos candidatos foi de R$ 85.

QUANDO SERÁ O ENEM 2026?

Apesar dos pedidos de isenção, o MEC ainda não anunciou o calendário de inscrições e nem as datas das provas do Enem 2026. Tradicionalmente, o exame nacional é aplicado em dois domingos consecutivos do mês de novembro.

No primeiro dia, os candidatos realizam a prova de redação, além de 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação).

Também respondem a 45 perguntas de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia).

Já no segundo dia, o exame é composto por 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 itens de matemática.

Com o resultado das notas do exame nacional, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

CALENDÁRIO PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DO ENEM 2026 E JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DO ENEM 2025

- Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026: até 30 de abril

- Período de justificativa de ausência no Enem 2025: até 30 de abril

- Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026 e da justificativa de ausência no Enem 2025: 8 de maio

- Recurso da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026 e da justificativa de ausência no Enem 2025: 11 a 15 de maio

- Resultado do recurso da justificativa de ausência no Enem 2025 e da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026: 22 de maio