SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve seguir com calor acima do padrão de outono e tempo abafado até sexta-feira (1º), com aumento das nuvens e retorno da chuva no fim de semana. A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na quinta-feira (30), segundo o instituto, o dia será de Sol entre poucas nuvens e rápida elevação das temperaturas. A mínima fica em torno de 20°C, e a máxima pode chegar aos 28°C. A umidade relativa do ar cai nas horas mais quentes, e não há previsão de chuva.

Na sexta-feira (1º), o Dia do Trabalho, o cenário deve se manter. O Sol aparece ao longo do dia, com variação de nuvens, e o calor se intensifica à tarde, com máxima próxima dos 29°C e mínima de cerca de 17°C. A chuva segue improvável, mantendo o tempo seco.

No sábado (2), o tempo começa a ficar mais instável, mostra a previsão. A nebulosidade aumenta desde a manhã, e há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. As temperaturas variam entre 19°C e 28°C, e a sensação segue abafada.

No domingo (3), a instabilidade se espalha. O céu permanece encoberto em vários momentos, e a chuva pode ocorrer ao longo do dia, de forma intermitente. As temperaturas caem um pouco, ficando entre 16°C e 25°C.

Segundo o Inmet, a combinação entre calor e entrada de umidade favorece a formação de áreas de instabilidade, o que explica o retorno gradual das chuvas no fim de semana.

VAI PARA A PRAIA?

No litoral paulista, a influência da umidade vinda do oceano mantém o tempo mais instável durante todo o período, com mais nuvens e chuva mais frequente do que na capital.

Na faixa sul, esta quinta deve registrar céu encoberto em vários momentos e condição para chuva fraca, especialmente entre a madrugada e a manhã. As temperaturas ficam mais amenas, com mínimas ao redor de 19°C e máximas entre 24°C e 26°C.

Na sexta, há previsão de melhoria, com o Sol aparecendo entre nuvens, mas a umidade segue alta. A chuva pode ocorrer de forma rápida e isolada, principalmente à noite.

No sábado, a instabilidade aumenta. O céu fica mais carregado, e as pancadas de chuva se tornam mais frequentes ao longo do dia, embora sem expectativa de acumulados elevados, mostra o Inmet.

No domingo, o tempo permanece fechado, com chuva em diferentes períodos e sensação de abafamento persistente, típica da região sob influência marítima.

Já no litoral norte, em cidades como Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, o comportamento do tempo também é marcado pela alta umidade, mas com maior variação ao longo do dia.

Nesta quinta, o Sol é esperado entre muitas nuvens, e há possibilidade de chuva fraca e passageira. As temperaturas variam entre 20°C e 27°C.

Sexta, as aberturas de Sol ficam mais frequentes, mas ainda há chance de pancadas rápidas, sobretudo no fim do dia. Os termômetros devem marcar as mesmas mínima e máxima do dia anterior.

No sábado, a nebulosidade aumenta, e as pancadas de chuva devem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, mostra o Inmet. No domingo, o céu fica mais fechado, com chuva em vários momentos. A sensação é de tempo abafado, com temperaturas estáveis, próximas dos 26°C.