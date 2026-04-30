SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O castanheiro Jhemenson Rodrigues Gonçalves, 32, foi encontrado no domingo (26) por voluntários após passar 22 dias desaparecido na Floresta Estadual do Paru, na divisa entre Amapá e Pará.

Uma força-tarefa organizada para realizar a busca havia encerrado o trabalho na quarta-feira (21), após 19 dias, seguindo protocolos oficiais para esse tipo de ação. Familiares e voluntários, no entanto, continuaram a procura.

Após o resgate, o morador de Laranjal do Jari (AP) contou que chegou a ser atacado por uma onça e passou 22 dias molhado na floresta. Jhemenson estava debilitado, foi recebido por amigos e familiares com fogos de artifício e passou por atendimento médico.

"Eu pensava que nunca mais ia ver minha família, já estava sem esperança. A onça não me comeu porque Deus estava me livrando. Eu não tinha como brigar com ela", disse. "Eu só queria saber de um dia chegar aqui e ver a minha família todinha".

O castanheiro havia sumido na região do rio Paru, em Almeirim (PA), em uma área de mata fechada e de difícil acesso, marcada por chuvas intensas e alagamentos.

O comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército apoiou as forças de segurança do Amapá e do Pará na tentativa de localizar Jhemenson. Helicóptero, cães farejadores e drones foram usados pela força-tarefa.

Após o encerramento das buscas oficiais, familiares e voluntários passaram cinco dias na mata até encontrar o castanheiro. "Achamos nosso primo. Agora a família vai ficar mais unida do que nunca. É só alegria", disse um deles.