A produção investiga como os livros têm o potencial de mudar realidades ao acompanhar iniciativas em prol da leitura que fazem a diferença no cotidiano de moradores do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Pernambuco, Amazonas e Distrito Federal.

Esse acesso à literatura contribui para conquistas pessoais e coletivas, fortalece vínculos, amplia horizontes e estimula a cidadania.

Em paralelo à narrativa dessa experiência brasileira, o filme percorre outros países para ouvir intelectuais e leitores comuns. A proposta é descobrir o que desperta o amor pelos livros. Com um olhar sensível e contemporâneo, a película reflete sobre o papel da leitura na sociedade atual.

A obra traz depoimentos de escritores brasileiros e estrangeiros. Marçal Aquino conta como o interesse por quadrinhos o levou à escrita, enquanto José Miguel Wisnik revela o impacto da biblioteca de um familiar na infância. Para o argentino Alberto Manguel, a leitura é um ato mágico. Já o americano Gay Talese diz que ler nos transporta para longe pelo poder da palavra.

Entre outros nomes, a produção Galáxias ainda traz depoimentos de autores como Luiz Ruffato e Maria Rita Kehl. Com 80 minutos, a película inédita na programação da TV Brasil tem direção de Fabiano Maciel.

Poesia e existência

A obra Quinze Primaveras é a atração na telinha do canal público na sequência da grade, às 22h45. Com 15 minutos, o curta-metragem traz uma perspectiva poética sobre o existir, o amor e a aceitação de si.

A ficção celebra a coragem de ser quem se é mesmo diante das negativas impostas pelo mundo. A trama acompanha o desabrochar pessoal de Ravena comparado às flores de suas próprias primaveras.

Em um tom agridoce, a protagonista valsa com os obstáculos da vida na tentativa de realizar os seus sonhos.

A proposta de Quinze Primaveras parte da premissa das festas de 15 anos. Entre feridas e resistência, a obra revela uma jornada sensível de afirmação e liberdade compartilhada baseada nas vivências de Ravena e vídeos de aniversário.