A TV Brasil apresenta duas atrações inéditas na sessão noturna de filmes nesta quinta (30), a partir das 21h. Na véspera do Dia da Literatura Brasileira, a emissora pública estreia o documentário Galáxias (2014), com histórias de bibliotecas comunitárias criadas por iniciativa popular para fomentar a leitura.
Logo depois, às 22h45, o canal exibe na faixa da sétima arte o curta Quinze Primaveras (2022), trama de ficção que aborda os sonhos e os desafios vivenciados pela personagem Ravena. Após a exibição na telinha, as duas novas produções ficam disponíveis no app TV Brasil Play.
Leitura e bibliotecas comunitárias
O livro ainda pode transformar a vida de alguém? Para responder a pergunta, o documentário Galáxias mapeia o país ao contar histórias de pessoas de diferentes lugares do Brasil que por decisão própria criaram bibliotecas abertas ao público em suas comunidades.
Documentário Galáxias apresenta histórias de bibliotecas comunitárias criadas por iniciativa popular para incentivar a leitura - TV Brasil/Divulgação
A produção investiga como os livros têm o potencial de mudar realidades ao acompanhar iniciativas em prol da leitura que fazem a diferença no cotidiano de moradores do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Pernambuco, Amazonas e Distrito Federal.
Esse acesso à literatura contribui para conquistas pessoais e coletivas, fortalece vínculos, amplia horizontes e estimula a cidadania.
Em paralelo à narrativa dessa experiência brasileira, o filme percorre outros países para ouvir intelectuais e leitores comuns. A proposta é descobrir o que desperta o amor pelos livros. Com um olhar sensível e contemporâneo, a película reflete sobre o papel da leitura na sociedade atual.
A obra traz depoimentos de escritores brasileiros e estrangeiros. Marçal Aquino conta como o interesse por quadrinhos o levou à escrita, enquanto José Miguel Wisnik revela o impacto da biblioteca de um familiar na infância. Para o argentino Alberto Manguel, a leitura é um ato mágico. Já o americano Gay Talese diz que ler nos transporta para longe pelo poder da palavra.
Entre outros nomes, a produção Galáxias ainda traz depoimentos de autores como Luiz Ruffato e Maria Rita Kehl. Com 80 minutos, a película inédita na programação da TV Brasil tem direção de Fabiano Maciel.
Poesia e existência
A obra Quinze Primaveras é a atração na telinha do canal público na sequência da grade, às 22h45. Com 15 minutos, o curta-metragem traz uma perspectiva poética sobre o existir, o amor e a aceitação de si.
A ficção celebra a coragem de ser quem se é mesmo diante das negativas impostas pelo mundo. A trama acompanha o desabrochar pessoal de Ravena comparado às flores de suas próprias primaveras.
Em um tom agridoce, a protagonista valsa com os obstáculos da vida na tentativa de realizar os seus sonhos.
A proposta de Quinze Primaveras parte da premissa das festas de 15 anos. Entre feridas e resistência, a obra revela uma jornada sensível de afirmação e liberdade compartilhada baseada nas vivências de Ravena e vídeos de aniversário.
O filmete retrata as reflexões, as dores e a autoaceitação de Ravena, uma mulher transgênero, sobre seu amadurecimento e sua existência. O conteúdo de curta-duração dirigido por Leão Neto aborda o amor-próprio como cura.