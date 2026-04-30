SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar faz nesta quinta-feira (30) operação contra o tráfico de drogas e a chamada gangue dos quebra-vidros, que ataca motoristas para cometer roubos e furtos em meio ao trânsito, especialmente na região central de São Paulo.

A ação visa atingir diretamente a logística do tráfico e reduzir crimes patrimoniais, como roubos de celulares.

São aproximadamente 900 policiais distribuídos em 290 viaturas, três blindados e uma aeronave, de diferentes unidades da PM, como Força Tática, Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Choque e de Trânsito, saíram da região do vale do Anhangabaú para áreas que concentram esse tipo de crimes.

Os policiais fazem uso de drones para monitoramento em tempo real, cães farejadores e têm o apoio de blindados em áreas consideradas críticas.

"O objetivo principal é o combate ao crime organizado, às modalidades do tráfico de drogas e também a saturação dos pontos mapeados com incidência de quebra-vidros. Hoje, véspera de feriado, a atuação do sistema da PM vai render muitos flagrantes e aumentar a percepção de segurança da população", afirmou o Coronel Carlos Henrique Lucena Folha, coordenador Operacional da Polícia.