SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rompimento hoje de manhã de uma adutora da Sabesp, segundo a Prefeitura de Osasco, arrastou ao menos um carro e alagou casas na Rua República da China, no Jardim Veloso, zona sul da cidade.

A força da água em uma descida íngreme arrastou, além de entulho e lixo, ao menos um carro e preocupa moradores na região baixa. Uma equipe do órgão de trânsito da Prefeitura de Osasco isolou a área, com interdição entre as ruas Ângelo Manzola e Amazonas.

Quatro casas foram invadidas pelas águas mas não houve danos estruturais, de acordo com a Defesa Civil, que está no local. Ninguém ficou ferido.

A Sabesp, em nota, informou que enviou uma equipe ao local para verificar se a ocorrência tem relação com sua rede. "Caso seja identificada responsabilidade da empresa, serão adotadas as medidas necessárias para a solução do problema", disse.

Este é o segundo rompimento de adutora em Osasco em menos de 24 horas. Ontem, o rompimento de uma adutora da Sabesp causou interdição nas proximidades da rotatória do Boulevard do Baronesa, zona norte de Osasco.