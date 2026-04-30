SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 18 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do estado no feriado do Dia do Trabalho. O volume de tráfego é calculado pela Artesp (agência estadual dos transportes) com base em estimativas fornecidas pelas concessionárias que administram estradas.

De acordo com a Ecovias Raposo Castello, este período deve movimentar 1 milhão de veículos na rodovia Castello Branco, com mais de 323 mil circulando na quinta no sentido interior, previsto como o dia de maior fluxo.

O tráfego deve ser mais intenso pela manhã e das 15h às 16h. Já no retorno, no domingo, o pico ocorre pela manhã (das 6h às 7h) e durante todo o período da tarde (das 15h às 18h).

A Ecovias Imigrantes estima que entre 197 mil e 303 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista pelas rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes entre o feriado e o fim de semana.

Segundo a concessionária, nos horários de pico na descida para o litoral, será implantada a Operação Descida (7x3), com sete faixas destinadas ao sentido litoral e três ao sentido capital.

A medida está prevista para quinta, das 21h à meia-noite, e sexta, das 9h às 13h. Nesse período, os motoristas deverão utilizar as pistas norte e sul da Anchieta e a pista sul da Imigrantes para a descida, enquanto a subida ocorrerá exclusivamente pela pista norte da Imigrantes.

No retorno, será adotada a Operação Subida (2x8), que amplia o número de faixas no sentido São Paulo. A configuração está prevista para domingo, das 11h às 22h. A subida será realizada pela Imigrantes e pela pista norte da Anchieta, enquanto a descida ficará restrita à pista sul da Anchieta.

A Ecovias Leste Paulista estima a circulação de até 569 mil veículos no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. O volume considera o fluxo nas quatro praças de pedágio no sentido interior, com destino ao vale do Paraíba e ao litoral norte.

A movimentação deve começar a se intensificar na quinta, com maior concentração de veículos entre 13h e 21h. Na sexta, o tráfego deve permanecer elevado, com pico das 7h às 14h. O domingo, terá maior fluxo entre 11h e 22h, no sentido capital.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes deve somar um fluxo de aproximadamente 2 milhões de veículos entre quinta e domingo, prevê a concessionária Motiva Autoban. Na quinta, o pico deve ser das 16h às 20h, e sexta, das 9h às 13h. Já no retorno, no sentido interior-capital, o maior fluxo será das 15h às 22h.

Na Fernão Dias, os horários estimados de maior congestionamento serão entre 14h e 18h de quinta e a partir das 8h às 12 de sexta. No retorno do feriado, o motorista encontrará mais movimento entre 10h e 18h de terça. A expectativa é de que 955.546 mil veículos circulem ao longo do feriado.

As concessionárias recomendam ao viajante que planeje o trajeto com antecedência e evite os horários de maior movimento.