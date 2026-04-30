SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia do Trabalho, nesta sexta-feira (1º), vai alterar o horário de funcionamento de serviços públicos na cidade de São Paulo. Os efeitos do feriado ainda serão sentidos no sábado (2).

Algumas unidades de saúde, por exemplo, terão o horário de atendimento reduzido. Já os postos do Poupatempo permanecerão fechados, enquanto linhas do transporte sobre trilhos operarão com intervalos maiores entre as composições.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que o rodízio de veículos será suspenso.

As faixas exclusivas para ônibus também estarão liberadas à circulação de carros. A ciclofaixa de lazer será ativada na sexta e no domingo (3). Já o estacionamento rotativo pago, a Zona Azul, funcionará conforme a sinalização do local.

Saiba mais como funcionará cada serviço:

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SAÚDE

Os hospitais estaduais funcionarão normalmente durante todo o período, garantindo atendimento de urgência e emergência em prontos-socorros, internações e centros cirúrgicos.

Sexta-feira: Clínicas e Osasco funcionam das 8h às 16h; Dante Pazzanese, Mandaqui e Barueri ficam fechados

Sábado: Clínicas, Osasco e Mandaqui funcionam das 8h às 16h; Dante Pazzanese abre das 8h às 13h; Barueri fica fechado

Algumas unidades de saúde da rede municipal terão alteração em seu funcionamento. O atendimento será normal nas assistências médicas ambulatoriais e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados na sexta. O atendimento presencial será retomado normalmente no sábado, mediante agendamento prévio obrigatório.

Durante o feriado, os serviços digitais continuam disponíveis, permitindo consultas, solicitações e acompanhamento de demandas de forma online.

TRANSPORTES METROPOLITANOS

A operação do transporte sobre trilhos será ajustada no feriado. Na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a operação na sexta terá os intervalos ampliados. No sábado, tudo deve ser normalizado.

No metrô, as linhas 1-azul, 2-Verde, 3-vermelha e 15-prata terão operação ininterrupta de sábado para domingo.

CULTURA

Diversos equipamentos culturais terão funcionamento especial, quando parte deles estará aberta ao público.

Bibliotecas: as bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos funcionarão das 9h30 às 18h30 no feriado; as municipais ficarão fechadas na sexta e abrirão no sábado

Centros culturais: Memorial da América Latina das 10h às 17h; Mundo do Circo das 11h às 18h (com espetáculo às 17h); Complexo Cultural Oswald de Andrade estará fechado

Museus: abrirão as portas funcionamento variado com horários específicos

Sala São Paulo: aberta na sexta, com programação às 14h30 (Concerto da Osesp)

Teatros: apenas o Teatro Sérgio Cardoso abrirá as portas, das 19h às 23h30, com bilheteria a partir das 14h

ENEL

As lojas de atendimento da Enel estarão fechadas na sexta, em toda a área de concessão da companhia. O atendimento presencial será retomado na segunda (4).

Durante o feriado, os clientes continuarão contando com os canais digitais e telefônicos da companhia para registrar solicitações e esclarecer dúvidas. A Central de Atendimento da Enel funcionará 24 horas por dia, seja por meio online ou telefone (0800 72 72 120).

SABESP

Os canais digitais e telefônicos funcionarão normalmente. Durante o feriado, os clientes podem utilizar os canais digitais e telefônicos da companhia.

BANCOS

As agências bancárias estarão fechadas no feriado do Dia do Trabalho. Contas como água, luz e telefone com vencimento na data poderão ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo. A regra não se aplica a tributos e impostos, que devem ser quitados no prazo para evitar multas.

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também não terão atendimento presencial na sexta. O órgão informa, no entanto, que serviços como solicitação de benefícios, atualização cadastral e emissão de extratos podem ser realizados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.