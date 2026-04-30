SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus escolar ficou preso em uma enchente em uma estrada rural de Marechal Cândido Rondon, no Paraná.

Caso aconteceu ontem na linha de São Bernardo, no distrito de Margarida. Não houve registro de feridos.

Não há informação de quantos estavam no veículo. Segundo a prefeitura, quando o caso chegou ao conhecimento da gestão municipal, a empresa já havia resolvido o problema.

O ônibus pertence a uma empresa terceirizada responsável pelo transporte escolar do município, segundo a prefeitura. Em nota, a administração municipal afirmou que irá solicitar esclarecimentos à empresa responsável, pois o local da enchente não faz parte da rota oficial do transporte escolar.

Marechal Cândido Rondon e região tiveram chuvas fortes, com mais de 200 mm em alguns pontos. Isso causou problemas no interior, como danos em lavouras e estradas, e na cidade, com alagamentos e bueiros entupidos.

Equipes da prefeitura trabalharam ao longo do dia para ajudar as áreas afetadas e continuam monitorando a situação. A prefeitura pede que a população informe situações de risco ou danos para que as ações necessárias para resolver sejam rápidas.