PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Dois anos após a tragédia climática que matou 185 pessoas e desalojou quase 600 mil no Rio Grande do Sul, o governo estadual deu início, nesta semana, a um pacote de obras de reconstrução em diferentes áreas. As ações incluem a construção de moradias, o recapeamento de estradas e uma nova ponte que havia sido destruída pela enxurrada.

Nesta quarta-feira (29), o governo estadual confirmou que a obra da nova ponte da ERS-133, entre Encantado e Relvado, no vale do Taquari, terá início nos próximos dias com a demolição da estrutura original, interditada desde 2024, quando o pilar central foi destruído pela correnteza do arroio Jacaré.

A nova ligação, com 67 metros de extensão, vai restabelecer o tráfego entre as duas cidades. A previsão de conclusão é de sete meses.

Outras rodovias afetadas pelas chuvas -como a ERS-437, em Antônio Prado, a ERS-448, entre o Rio das Antas e Farroupilha; e a RSC-453, entre Lajeado Grande e Tainhas- também passarão por reparos. Segundo o governo estadual, mais de 1.000 km de estradas e ao menos nove pontes passarão por obras. Ao todo, estão previstos cerca de R$ 3 bilhões em obras na área de transportes.

Também foi lançada a terceira fase do programa Porta de Entrada, que vai disponibilizar R$ 20 mil para famílias que possam assumir financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, utilizando o valor como entrada na compra de um imóvel. De acordo com o governo, 12.354 subsídios já foram concedidos, e o programa deve beneficiar 16 mil famílias ao todo, com investimento de R$ 270 milhões.

Os anúncios marcaram o início da programação estadual pelos dois anos da enchente, aberta oficialmente em cerimônia no Cristo Protetor de Encantado, a maior estátua religiosa do Brasil.

O ato marcou a primeira edição do Dia Estadual em Memória das Vítimas da Enchente de 2024, aprovado em lei estadual no ano passado, e deu início a uma agenda de palestras, replantio de árvores e ações de conscientização ambiental que se estende até 7 de maio em municípios atingidos.

O governador Eduardo Leite (PSD) disse que um plano de proteção contra cheias em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, município que teve quase 100% da área urbana submersa pelas águas do rio Jacuí, deve ser anunciado nos próximos dias. O projeto prevê a construção de diques, estruturas de drenagem e intervenções nos bairros mais afetados.

Já na segunda-feira (27), Leite assinou a ordem de início das obras de 400 novas moradias em Eldorado do Sul, em uma das poucas áreas da cidade que não foi atingida pela inundação. Com as unidades já em construção, o projeto deve totalizar 464 casas, ao custo estimado de R$ 113 milhões. A previsão é de conclusão em até 120 dias.