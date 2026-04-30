Matias Cardoso recebeu, nesta quarta-feira (29), a entrega da primeira etapa da restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição, considerada uma das mais antigas de Minas Gerais. A obra, viabilizada com cerca de R$ 2,18 milhões, faz parte de um programa estadual de preservação do patrimônio cultural.

Construída entre 1670 e 1673, a igreja acumula mais de três séculos de história e já enfrentou diversos problemas estruturais ao longo do tempo, incluindo deterioração causada pelas condições climáticas e intervenções no entorno que impactaram o conjunto arquitetônico.

A restauração é conduzida pelo Ministério Público de Minas Gerais em parceria com o Instituto Joaquim Artes e Ofícios, com recursos oriundos de medidas compensatórias, como multas e indenizações. Nesta primeira fase, foram realizadas intervenções na cobertura, melhorias nas instalações elétricas, implantação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e recuperação de estruturas e revestimentos.

O imóvel é tombado desde 1954 pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, após reconhecimento de seu valor histórico e arquitetônico ligado ao processo de ocupação da região no século XVII.

Nos últimos anos, o entorno da igreja também foi alvo de disputas. Em 2018, a Justiça determinou a retirada de uma torre com antenas instalada próxima ao local por causar impacto visual e ambiental. Já em 2024, foi firmado acordo para destinação de recursos voltados a intervenções emergenciais no prédio.

A restauração integra um conjunto de ações voltadas à preservação de bens históricos no estado e deve ter novas etapas ao longo dos próximos anos.

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