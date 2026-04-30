RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Seis ônibus foram atravessados e usados como barricadas por criminosos no fim da manhã desta quinta-feira (30) em Quintino, Piedade e Cascadura, na zona norte do Rio. A ação afetou moradores da região e passageiros de ao menos oito linhas do transporte público, que sofreram desvios de itinerário.

Segundo a Polícia Militar, o bloqueio ocorreu nas ruas Clarimundo de Melo e Ernani Cardoso, nas imediações da comunidade do Fubá, entre os bairros de Cascadura e Campinho. Cinco coletivos tiveram as chaves retiradas da ignição e foram posicionados para interromper o fluxo de veículos.

A corporação informou que não havia operação policial em andamento na região no momento da ação, e que a motivação ainda está sendo apurada. O policiamento foi reforçado nas imediações após o ocorrido. Não há registro de feridos.

A ação afetou o funcionamento da clínica da família, em Quintino, que foi interrompido no início da tarde.

Equipes do 3º BPM (Méier) e do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionadas e atuaram na retirada dos veículos. Por volta das 14h, as vias já estavam desobstruídas e o trânsito, normalizado.

De acordo com o Rio Ônibus, seis coletivos foram utilizados como barricadas, com registros também em Piedade. As linhas afetadas incluem 363 (Vila Valqueire x Candelária), 607 (Cascadura x Rio Comprido), 685 (Margaridas x Méier), 383 (Realengo x Praça da República), 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza), 651 e 652 (Méier x Cascadura) e 636 (Merck x Saens Peña), que operaram com desvios ao longo do dia.