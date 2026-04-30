RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um cabo temporário do Exército foi preso nesta quarta-feira (29) sob suspeita de tentar matar um homem a tiros após uma discussão por vaga de carro na Praia da Bica, na zona norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, Ronald Barcelos de Melo é investigado por tentativa de homicídio qualificado. A reportagem procurou o Exército, por e-mail e por WhatsApp, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. A defesa de Melo não foi identificada.

Conforme o delegado Felipe Santoro da Silva, responsável pelo caso, o crime ocorreu na madrugada do último dia 24, por volta de 0h53, após uma briga por vaga de veículo em um quiosque.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela investigação mostram o momento em que o suspeito deixa o local após a discussão e retorna armado minutos depois.

"Ele efetuou diversos disparos contra a vítima, inclusive colocando em risco a vida de testemunhas que estavam no local, que estava bem movimentado", afirmou o delegado Felipe Santoro.

Segundo as investigações, o suspeito fugiu após os disparos. Não há informações sobre feridos. A identificação do militar foi possível a partir de depoimentos, reconhecimento formal e análise de imagens, o que levou à prisão cinco dias depois.

Ainda segundo o delegado, o militar temporário já possui antecedentes recentes. "Ronald já possui anotações criminais pelo porte ilegal de arma de fogo e, neste ano de 2026, também já havia praticado uma tentativa de homicídio com emprego de paulada", disse.

Segundo o Exército, militar temporário é aquele que ingressa por meio de uma seleção conduzida pelas regiões militares, que estabelecem o período e as vagas para cada área de interesse.

O Tribunal de Justiça do Rio informou que, até a tarde desta quinta-feira (30), o nome do suspeito não constava na pauta de audiências de custódia. Segundo o tribunal, é possível que o processo ainda não tenha sido distribuído.