SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, nesta quarta-feira (29), a fabricação, distribuição, venda e divulgação de todos os cosméticos da empresa Henlau Química, incluindo os vendidos sob as marcas Sunlau, Wurth e Needs. Eles eram fabricados com fórmula diferente da autorizada.

Em nota, a Henlau diz ter adotado todas as medidas cabíveis para a regularização da situação.

A decisão foi baseada em uma inspeção realizada entre os dias 14 e 17 de abril, que apontou o descumprimento de normas previstas na regulamentação de boas práticas de fabricação. A Anvisa determinou ainda o recolhimento desses cosméticos.

A medida atinge todos os lotes de diversos produtos, entre eles:

Repelente Gel Baby Amorável

Sunlau FPS 30 - Loção de proteção solar UVA/UVB com vitamina E

Protetor Solar FPS 30 Wurth

Sunlau Spray repelente Deet

Needs Repelente de Insetos com Icaridina Spray Kids

Needs Repelente de Insetos com Icaridina Gel Kids

A Anvisa orienta que consumidores que já tenham adquirido os itens devem interromper o uso e entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) indicado na embalagem.

A Henlau Química afirma, em nota, que realizou o rastreamento completo dos lotes citados na resolução.

Segundo a empresa, três itens -Sunlau FPS 30 (Lote 130552), Repelente de Insetos com Deet (Lote 130450) e Protetor Solar FPS 30 Wurth (Lote 130552)- estão retidos na fábrica, sem que qualquer unidade tenha sido distribuída ou chegado ao mercado.

A companhia diz que o único produto que teve unidades distribuídas foi o Repelente Gel Baby Amorável (Lote 128460), em volume restrito. A Henlau diz que solicitou um recall desse item antes mesmo da publicação da resolução da Anvisa, com bloqueio imediato dos estoques junto ao distribuidor.

A mesma inspeção entre os dias 14 e 17 de abril também identificou falhas na produção de produtos de limpeza da empresa. Por conta das irregularidades, a Anvisa suspendeu a fabricação desses produtos.

Segundo a Henlau, não há determinação de recolhimento e que os produtos "encontram-se em plena conformidade sanitária, regularmente registrados e autorizados para comercialização e uso".